TabooFighter - campanie de educație sexuală

Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), United Nations Populations Fund (UNFPA) și multe alte organizații internaționale și naționale publică anual studii și rapoarte îngrijorătoare referitoare la consecințele lipsei educației privind sănătatea sexuală.

Sunt peste 357 milioane de infecții cu transmitere sexuală (ITS) declarate anual la nivel global (Chlamydia, Sifilis, Gonoree și Trichomonas), iar România se plasează în primele 10 locuri în Europa privind incidența acestor infecții. Totodată, rapoartele ECDC ne plasează pe locul al doilea în topul statelor europene cu cea mai ridicată rată a cazurilor raportate de sifilis.

Aceste rapoarte sunt realizate pe baza cazurilor raportate, dar, așa cum OMS avertizează, majoritatea infecțiilor cu transmitere sexuală nu sunt simptomatice și sunt depistate, de multe ori, după ce au determinat consecințe grave, precum nașterile premature, transmiterea infecției la nou-născut sau infertilitatea.

În România, cumpărarea unui prezervativ este percepută ca fiind rușinoasă, testarea pentru depistarea infecțiilor este privită cu suspiciune, iar educația sexuală în școli sau acasă este considerată un subiect tabu. Toate aceste rețineri cu privire la viața sexuală se reflectă în incidența crescută a infecțiilor cu transmitere sexuală, a infecțiilor cu HIV și în numărul alarmant de nașteri și avorturi în rândul adolescentelor, în unele cazuri având vârste mai mici de 15 ani.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, consilierea și, mai ales, schimbarea atitudinii față de educația sexuală sunt principalele modalități de prevenție împotriva ITS (inclusiv HIV) și a sarcinilor nedorite.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, consilierea și, mai ales, schimbarea atitudinii față de educația sexuală sunt principalele modalități de prevenție împotriva ITS (inclusiv HIV) și a sarcinilor nedorite.

Consilierea poate îmbunătăți capacitatea oamenilor de a recunoaște simptomele ITS și de a crește probabilitatea ca aceștia să caute îngrijire de specialitate și să își încurajeze partenerul sexual să facă același lucru. Din cauza prejudecăților cu privire la sex, a rușinii de a aborda acest subiect și a stigamtizării ITS se remarcă o lipsă a nivelului de conștientizare publică și a măsurilor privind educația sexuală cuprinzătoare, adaptată nevoilor adolescenților.

