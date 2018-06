Sunt ceea ce am învățat să fiu, un documentar tulburător despre impactul educației în viața copiilor noștri

România anului 2018. O singură țară, în care însă, se intersectează două lumi paralele. Una în care firescul e ca orice copil să meargă la școală, pentru a primi un minim de educație, iar alta în care școala reprezintă un privilegiu greu, uneori aproape imposibil, de obținut.

Sunt copii de aceeași vârstă, dar născuți în medii sociale opuse. Copii ce trăiesc în familii bune și cărora nu le lipsește nimic și copii care nici nu știu ce înseamnă să nu îți lipsească nimic. Diferențele sociale sunt frapante însă toți acești copii ar trebui să aibă ceva în comun: educația.



Iar documentarul „Sunt ceea ce am învățat să fiu” pune accentul pe conștientizarea importanței educației în toate mediile sociale, tocmai pentru a oferi o șansă la normalitate fiecărui copil din România.



„Lucrez cu fundații pentru copii de mulți ani, în special cu Ovidiu Ro și, în lupta de a strânge fonduri, am realizat cât de important este să-ți obligi interlocutorul să facă un exercițiu de imaginație: cum va fi un copil fără educație în adolescență și apoi în maturitate. Astfel încât am hotărât să filmez grupe de vârstă 4-6 ani, 10-14 ani și peste 20 de ani. Câțiva ani mai târziu, am fost sfătuită să mă reîntorc la ei, după 7 ani, și să îi filmez din nou”, explică regizorul Adela Vrînceanu-Celebidachi despre ideea realizării acestui documentar.



„Sunt ceea ce am învățat să fiu” face o paralelă între copiii cu șansă la educație și copiii fără această șansă și cum evoluează ei - sau nu - peste ani, reprezentând un semnal de alarmă pentru societatea românească și consecințele ignorării problemelor cu care ne confruntăm.

Consecințele asumării responsabilității vis-a-vis de copiii fără șanse, neasumarea cauzei-efect a sărăciei cu care se confruntă mii și mii de copii în România, dar și educația pe care o oferim copiilor noștri și scăderea nivelului lor de compasiune și sensibilitate față de semenii lor. Fiecare copil prezentat în documentar a fost filmat la un interval de 7 ani distanță, pentru a demonstra cum educația în mediile defavorizate schimbă destine în bine și cum poziția copiilor care au șansa la educație se schimbă sub influența societății în care trăiesc, a prietenilor, iar sensibilitatea lor față de cazurile unor copii sărmani scade.Trailerul filmului documentar poate fi urmărit aici:„Sunt ceea ce am învățat să fiu” este regizat de Adela Vrînceanu-Celebidachi, în colaborare cu Liviu Stanciu, și va fi difuzat pe Kanal D, pe 24 iunie 2018, ora 15:30.



Documentarul a fost declarat câștigător la cea de a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Film Cult din Calcutta, India și a primit distincția Award of Recognition: Documentary Feature, la Festivalul Accolade Global Film Competition, desfășurat în luna mai 2018.