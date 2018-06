STR8 te trimite în Statele Unite ale Americii la meciul NBA al echipei Milwaukee Bucks

Noua gamă STR8 Ahead susține bărbații să își îndeplinească obiectivele, să își depășească limitele și să își transforme visurile în realitate. Mai mult, le oferă șansa să câștige o excursie de două persoane în Statele Unite ale Americii, la un meci de NBA al echipei Milwaukee Bucks.

Până pe 30 iunie, toți cei care cumpără cel puțin două produse STR8 trebuie să înscrie, apoi, bonul fiscal prin SMS la 1846 cu textul STR8, urmat de numărul bonului, sau online pe www.str8ahead.ro. Astfel, vor intra automat în concursul care îi poate trimite la un meci NBA - Milwaukee Bucks, programat la începutul anului viitor. Pe lângă cele două bilete, premiul include atât transportul, cât și cazarea pentru câștigător și însoțitorul acestuia.



Mai mult, cei care participă la concurs vor avea șansa să câștige și unul dintre cele 10 echipamente de joc Giannis Antetokounmpo sau una dintre cele 20 de genți de sport.



Gama lansată la începutul anului, STR8 Ahead, le aduce bărbaților cinci noi produse alături de care să parcurgă drumul spre succes: Deodorant Spray, Gel de Duș, Eau de Toilette, After Shave Lotion și Deo Natural Spray.

Mai mult, imaginea campaniei, Giannis Antetokounmpo, este unul dintre cei mai buni jucători de baschet la nivel mondial și un model de determinare: în 2013, anul său de debut, Giannis a fost cel mai tânăr baschetbalist al NBA și cel mai tânăr jucător european selecționat în liga All-Star a NBA care a câștigat premiul NBA pentru cea mai bună performanță.Giannis și STR8 împărtășesc aceeași perspectivă, iar împreună încurajează toți bărbații să privească înainte și să rămână concentrați asupra obiectivului lor. Această viziune este esența colaborării lor și este tradusă prin mesajul: Ceea ce îți dorești este înainte! (What you want is ahead!)



Participă și tu la concursul STR8, pentru o șansă la o excursie în Statele Unite ale Americii și experiența de a participa la un meci al echipei Milwaukee Bucks!