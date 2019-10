Heidi Murkoff, autoarea What to Expect® , vine pro bono în România!

Heidi Murkoff, autoarea cărții What to Expect® When You’re Expecting (La ce să te aștepți când ești însărcinată) vine în România pentru prima oară, să vorbească în direct cu părinții români și să susțină programul social CUTIA Bebelușului, de reducere a mortalității infantile. Heidi Murkoff este considerată printre cei mai influenți 100 de oameni din lume și vine în România, pro bono, la invitația Asociației SAMAS.La ce să te aștepți - cu HEIDI MURKOFF are loc pe 2 noiembrie, la Grand Cinema & More, Sala Epika, între orele 10.00 - 13.00, când Heidi Murkoff va răspunde în direct la întrebările părinților și viitorilor părinți, despre perioada sarcinii și primii ani din viața copilului, alături de medicul primar pediatru Mihai Craiu.Heidi Murkoff a conceput ideea pentru cartea What to Expect® When You’re Expecting cu doar câteva ore înainte de a o aduce pe lume pe fiica ei, Emma! ”Eram o mamă cu o misiune: am vrut ca alți părinți să doarmă nopțile mai bine decât am dormit eu și Erik.” - spune Heidi, a cărei carte a devenit ”Biblia Sarcinii” pentru femeile din întreaga lume.La ce să te aștepți când ești însărcinată a fost prima carte despre sarcină scrisă de o mamă și se află din 1990 pe lista celor mai vândute titluri, întocmită de New York Times, fiind cel mai longeviv best-seller. Seria “What to Expect®” conține astăzi 10 titluri, care sunt bestseller-uri la nivel internațional, fiind publicate în peste 30 de limbi.Heidi Murkoff este apreciată de revista TIME ca fiind între primii 100 cei mai influenți oameni din lume!Evenimentul La ce să te aștepți - cu HEIDI MURKOFF promovează educația perinatală în rândul părinților și viitorilor părinți. În România, rata nașterilor premature este de 10% din totalul nașterilor, rata mortalității infantile este de 7,3‰, un bebeluș mai mic de un an moare la fiecare 6 ore, 32% dintre gravide nu merg la control în timpul sarcinii, iar 1 din 10 mame este minoră. Conform raportului UNICEF România, 80% dintre decesele nou-născuților pot fi prevenite prin educație.Biletele la evenimentul La ce să te aștepți - cu HEIDI MURKOFF pot fi achiziționate prin BLT.ro.Prețul unui bilet last minute individual este de 300 lei. La 2 sau mai multe bilete cumpărate împreună se aplică oferta specială: 50% reducere la prețul biletelor. Cei care achiziționează mai multe bilete împreună introduc codul TRIB50 pe pagina de vânzare a biletelor, pentru a beneficia de discount.Fondurile obținute din vânzarea biletelor se direcționează către proiectul social CUTIA Bebelușului, desfășurat de ASOCIAȚIA SAMAS. Detalii pe pagina de facebook a evenimentului și pe heidi-murkoff.programsamas.ro