Ela Crăciun te învață cum să procedezi cu bebelușul pe caniculă

Traversăm o perioadă cu zile caniculare, iar cei mici și cei în vârstă sunt printre cei mai afectați. Specialiștii ne recomandă să evităm a ieși afară, în soare, în special la orele prânzului. Cum procedăm cu bebelușii în aceste cazuri? Îi mai scoatem la plimbare? Dacă da, la ce trebuie să fim atenți?Ela Crăciun, mama a trei copii, între care și un băiețel de 10 luni, a contactat medicii neonatologi pentru a afla cum este bine să procedeze părinții care au copii mici în aceste zile cu temperaturi foarte ridicate. Vedeta a oferit informații prețioase într-un articol postat pe blogul ei, www.elacraciun.ro.„Aerul și lumina sunt benefice și ajută foarte mult în creștere pentru că acestea sunt elemente care stimulează toate procesele vitale, însă nu confundați aerul și lumina cu temperaturile sufocante și razele arzătoare ale soarelui. Bebelușii alăptați la sân pot primi mai multe mese, însă nu au nevoie de apă suplimentară. Bebelușii care sunt hrăniți cu formulă e bine să primească un biberon în plus față de cantitatea pe care o primeau în mod normal. Dacă bebelușii sunt la diversificare, e bine să le oferiți pe lângă apă și sucuri de fructe și/sau legume. Atenție, la temperatura camerei, nu de la frigider! Puteți să le faceți băițe cu apa la o temperatură potrivită, de mai multe ori pe zi, ca să se simtă și ei confortabil. Să știți că și ei transpiră și le fac bine băițele scurte. Îi schimbați de hăinuțe cât mai des. Chiar puteți să îi lăsați cât mai lejer îmbrăcați; în pampers și/sau chiloței bebelușii se vor simți foarte bine. Se vor odihni mai bine dacă îi veți acoperi cu un cearșaf subțire, din in sau bumbac”, a declarat Dr. Dan Cernescu pentru www.elacraciun.ro.„E important să nu ieșim afară pe caniculă și să păstrăm o temperatură adecvată în casă, nu mai mare de 24 de grade. Dimineața și seara, dacă temperatura este acceptabilă, se poate ieși la plimbare. Nu îi expunem la soare!”, i-a declarat medicul Alina Ilici Elei Crăciun.„Dacă puteți să evitați ieșirile din casă e bine să o faceți. Dacă nu puteți, măcar ieșiți dimineața, foarte devreme. Mulți părinți folosesc mașina, dar aveți grijă să nu țineți copilul în aerul condiționat și nici în bătaia soarelui. Dacă e nevoie, mutați scaunul de mașină pe partea în care e umbră. Dacă folosiți transportul în comun, dar aici, iar revin și spun că aceste drumuri se fac doar dacă sunteți forțați de împrejurări, mergeți la medic sau alta urgență, altfel nu aveți de ce să plecați cu bebelușul cu transportul în comun, atunci e bine să îi acoperiți capul cu o pălărie de soare, o șapcă sau o eșarfă, de culoare deschisă e ideal.Dacă ieșiți cu căruciorul, ar fi bine să aveți umbrelă de soare”, a declarat Dr. Dan Cernescu pentru www.elacraciun.ro.“Noi am mărit cantitatea de lichide pe care o consumam. Copiii deja se hidrateaza singuri și știu că cea mai buna este apa, fără sucuri dulci, iar pe bebe Nicholas îl învățăm din mers. El are mereu pregătită sticluța cu apă plată la temperatura camerei. Și pentru că vorbim de hidratare, meniurile noastre sunt hrănitoare, dar sunt bazate mai mult pe legume, mâncăruri ușoare. La dulciuri am cam renunțat în favoarea fructelor și sunt foarte fericită că și copiii au acceptat atât de ușor acest stil de viață. Adevărul e că la capitolul ăsta stau mai bine ei decât mine. Bine, nu cred că o să îi țină foarte mult, dar știu că în perioada verii sunt foarte cooperanți. Mai puțin când vine vorba de înghețată”, a scris vedeta pe www.elacraciun.ro.„Dacă avem un copil sub 6 luni, nu e ok să stăm în 35 de grade în casă.El, normal, transpiră, pierde cantitate de apă, se poate deshidrata. Deci, îl folosim, cu condiția ca filtrele să fie curățate de niște specialiști pentru că altfel putem să împrăștiem niște bacterii prin aerul condiționat. Atâta timp cât e curățat la început de sezon, îl folosim. Nu e bine nici să ținem 20 de grade în casă când sunt 35 afară, dar o temperatură medie de 24 de grade dacă reușim să ținem în casă este ok și pentru copil. Ideal este ca aerul condiționat să nu bată direct spre copil, nici în casă, nici în mașină. Dacă aveți aer condiționat este foarte bine, dar nu lăsați copilul în aceeași camera în care este și aparatul de aer condiționat pornit. Dacă aveți doar un ventilator, nu îl lăsați îndreptat spre copil. Iar dacă nu aveți nici aer și nici ventilator, încercați să puneți un prosop udat cu apa rece și stors bine pe marginea patutului. Mai puteți scoate apărătorile de la pătuț ca să lăsați aerul să circule”, a adăugat medicul Alina Ilci pentru blogul vedetei.