Din 26 august, “Teo Show” si “In cautarea adevarului”, revin cu noi sezoane, la Kanal D!

De luni, 26 august, emisiunile “Teo Show” si “In cautarea adevarului” revin in casele telespectatorilor, cu noi editii, la Kanal D! Pusi pe distractie, spontani si la curent cu ultimele noutati din showbiz, Teo Trandafir si Bursucu sunt gata de reintalnirea cu fanii emisiunii care va fi difuzata de luni pana vineri, de la ora 15:00. Teo Trandafir spune ca nu poate sta departe de fanii show-ului de la Kanal D, asa ca de abia asteapta sa dea startul la distractie, impreuna cu Bursucu, din 26 august.“Doamnelor si domnilor, trebuie sa va fac o marturisire! O fi buna vacanta, nu zic ba, dar fara dumneavoastra parca nu are nici sare, nici piper. Abia astept sa ne intoarcem pe 26 august, ca sa radem cum n-am mai ras…din 26, luna trecuta”, spune Teo Trandafir.Incepand de luni, 26 august, de la ora 13:00, Ernest porneste “In cautarea adevarului, cu noi episoade ale emisiunii care aduce in prim plan povesti de viata cu adevarat cutremuratoare.Aflat in dubla ipostaza, atat de narator, cat si de mediator al conflictelor izbucnite in fiecare editie “In cautarea adevarului”, Ernest va incerca sa scoata adevarul la lumina. Noul sezon al emisiunii va putea fi urmarit cinci zile pe saptamana, de luni pana vineri, la Kanal D.“Noul sezon le va oferi telespectatorilor intrigi picante, situatii complexe precum in viata, uneori tulburatoare alteori amuzante ale unor oameni care, odata ajunsi in ipostaze disperate, cauta sa afle adevarul.Multi dintre noi ne-am aflat, probabil, in solutia salvatoare. Noile episoade vor cauta sa ofere raspunsuri la acele intrebari incomode pentru ca toti cei care au fost victimile minciunilor sa se poata elibera, sa inceapa o viata noua”, spune Ernest.