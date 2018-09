Cum organizezi un început de an școlar inedit și plin de surprize: Idei de activități pentru copii în prima zi de grădiniță sau de școală

Prima zi de școală sau de grădiniță poate fi extrem de dificilă pentru cei mici, mai ales pentru că se separă de părinți și intervine teama de necunoscut. Cadrele didactice și părinții îi pot ajuta pe copii să treacă de la vacanță la perioada de învățare mult mai ușor și să privească începutul de an școlar ca un eveniment special, plin de amintiri unice.



Care sunt cele mai potrivite moduri pentru a organiza un început de an școlar plin de surprize plăcute? BluParty.ro, echipă cu peste 13 ani de experiență în organizarea de evenimente pentru copii, ne-a dezvăluit care sunt cele mai inedite activități pentru festivitatea de deschidere a primei zile de grădiniță sau școală, care vor face toți copiii să pășească în noul an cu bucurie și curiozitate!

1. Decorează grădinița sau școala cu aranjamente inedite din baloane colorate

Baloanele colorate oferă oricărui spațiu o atmosferă festivă și sunt extrem de îndrăgite de cei mici. Iată cu ce tip de baloane pot fi decorate școlile și grădinițele la început de an școlar:



- Ghirlandele și arcadele din baloane pot lua prin surprindere copiii încă de la intrarea în curtea școlii/ grădiniței, dar pot decora cu succes și scena specială de la festivitatea de deschidere.



Aceste decorațiuni rezistă între o zi și câteva zile, până la o săptămână, în funcție de intensitatea soarelui, dar și de temperaturi.



- Baloanele cu heliu sunt cele mai solicitate, găsindu-se în diferite variante: din latex sau din folie, uni sau inscripționate, în culori vii sau cu aranjament și panglică asortată. Pot fi așezate la fiecare bancă, pentru a-i surprinde pe copii într-un mod original.



- Baloanele în formă de litere pot fi folosite la decorul din curtea școlii, cu mesaje de Bun Venit, Începe Școala/ Grădinița, pentru a-i întâmpina pe cei mici într-un mod călduros.



- Baloanele cu desene sunt preferate de copiii de la grădiniță, pentru că aceștia încă adoră poveștile și super eroii.



- Baloanele personalizate pot fi însoțite de logoul grădiniței sau al școlii și împărțite celor mici ca amintire din prima zi a anului.



Baloanele din latex cu heliu au un timp de plutire între 6-9 ore, iar cele tip folie cu heliu pot pluti între 2 și 4 săptămâni.

2. Adu un fotograf profesionist care să surprindă momentele unice dintre copii și părinți

Marea de elevi în uniforme, emoțiile specifice trăite de copii, cât și de părinți, dar și entuziasmul primei zi de școală/ grădiniță, toate trebuie surprinse. Pe lângă aparatele și telefoanele cu care o sa fie „înarmați” părinții și copiii, un fotograf profesionist e cel care, cu ajutorul experienței, va surprinde cel mai bine cadre unice, numai bune de pus în ramă.

3. Organizează un Photo Booth vesel

Dacă vrei ceva diferit față de fotografia clasică, un Photo Booth colorat va fi elementul surpriză la orice deschidere de an școlar.

E interactiv și distractiv și se potrivește tuturor categoriilor de vârstă. Poate fi însoțit de lumini, fundaluri și accesorii de recuzita amuzante, și, la cerere, poate avea și un layout special pentru început de an școlar, care va reprezenta un mod inedit de a înrăma prima zi de școală/ grădiniță.

4. Închiriază animatori care să dea viață celor mai îndrăgite personaje de poveste



Preferați mai ales de preșcolari, animatorii profesioniști aduc cu ei o porție mare de distracție și reduc starea de anxietate a celor mici la început de an școlar. De regulă, animatorii interpretează cele mai îndrăgite personaje de poveste, dar pot împărți și baloane personalizate celor mici și pot desfășura diverse jocuri distractive.

5. Pregătește ateliere sau workshopuri interactive pentru copii

Pentru a se acomoda mai repede la noul mediu și a-și cunoaște noii colegi, copiii au nevoie să desfășoare activități familiare. Atelierele și workshopurile creative și educative sunt o alegere excelentă, pentru că îi ajută pe cei mici să se destindă și obțină singuri sau alături de o echipă creații cu amprentă personală, pe care le pot păstra la școală/ grădiniță pe tot parcursul anului.



Iată câteva exemple de ateliere distractive, dar și educative, potrivite atât pentru preșcolari, cât și elevi:

Spectacolul de teatru Pinocchio, Copilul Super Erou

Cei mici pot fi surprinși la început de an cu un spectacol de teatru neconvențional, care le va pune la încercare creativitatea.

Un teatru interactiv, în care Pinocchio împreună cu cei mici vor descoperi cum să devină Super Eroi, salvând lumea din ghearele Maleficului Vrăjitor Maki. Toate aventurile pot fi surprinse de părinți, pentru a le păstra drept amintiri unice din prima zi de școală/ grădiniță.

Atelierul Creație cu nisip



Acest atelier îmbină pictura cu un element inedit, nisipul, și îi face pe cei mici să-și folosească propria imaginație în lucrări. Toți participanții vor realiza tablouri unice cu ajutorul nisipului colorat, care pot fi luate acasă sau folosite chiar în clasă la o mică expoziție artistică.

Atelierul de jocuri tradiționale coreene

În cadrul acestui atelier, participanții vor fi captivi de la început până la final datorită jocurilor noi și distractive, prin care vor învăța despre tradiții din îndepărtata și misterioasa Asie, tradiții deosebite și diferite față de ale noastre. Câștigătorii vor fi recompensați nu doar cu laude, dar și cu dulciuri sau diverse cadouri.



Dacă ai nevoie de și mai multe idei de activități și surprize pentru cei mici la început de an școlar, întreabă un consultant BluParty!