3 moduri de a avea o comunicare de succes

Vorbim mult, suntem mereu conectati, online, dar oare si comunicam? Marile facultati de peste ocean discuta din ce in ce mai mult despre competenta de comunicare care face diferenta dintre un lider si un manager, dintre o cariera de succes si un job. Care sunt secretele comunicarii? Ne raspunde Elena Prodan, expert in comunicare.

“Este important sa stiti ca un om sanatos clinic stapaneste functie de vorbire. Comunicarea este un proces complex prin care noi transmitem informatii unii catre altii, si , folosind o metafora putem spune ca aceasta este o forma de comunicare 2D. Insa, comunicarea inseamna crearea de sens pe care il asociem cu vorbele, contextul, omul/oamenii cu care comunicam. Si aceasta este comunicarea 3D. Modul in care un om construieste sens pentru informatii care vin catre el la nivel verbal sau nonverbal este unul extrem de intim ce se raporteaza la valorile sale, principiile de viata, personalitatea sa, educatia pe care a primit-o, familia din care provine etc. ”, Elena Prodan.

Pentru ca ne aflam intr-un context informational extraordinar de provocator, aglomerat , in care suntem “agatati” de forme de comunicare la tot pasul, calitatea devine din ce in ce mai importanta. Ce inseamna o comunicare de calitate?

Elena Prodan ne ofera 3 aspecte din culisele comunicare care deschid drumul spre succes:

Stiu ca tendinta este de a ne concentra pe cuvinte, dar va rog sa tineti cont ca noi comunicam prin cuvinte doar 5%. Restul comunicarii se intampla nonverbal, prin gesture si mimica. Asada:

Relatia. Intotdeauna o comunicare de succes inseamna stabilirea unei relatii de incredere si de acceptare. Constructia relatiei se intampla in primele secunde in care doi oameni intra in contact. Relatia apare fie ca ne dorim, fie ca nu ne dorim. Asadar, startul intr-o comunicare trebuie dedicat credibilizarii, stabilirii locurilor comune, a lucrurilor pe care le au in comun sau pe care fiecare dintre participantii la comunicare le apreciaza unul la altul.

In caz contrar, apare rapid conflictul.

Cadrul. Ganditi-va la o comedie. Cum sunt culorile intr-un film de comedie? Cum arata actorii? Cum sunt imbracati? Si acum ganditi-va la o tragedie. Culorile, oamenii, hainele, actiunile….cum sunt? Cadrul in comunicare poate fi gandit ca o scena de film sau de teatru. Daca joci intr-o comedie, atunci totul trebuie sa fie coerent cu acest cadru. In caz contrar, din nou – conflict. Se pierde increderea instant. Pana sa transmiteti informatii, asezati-va bine in cadru.

Focusul. Pe ce anume ne concentram in comunicare? Ce ne intereseaza? Ce cautam in procesul de comunicare? Daca noi nu avem focus, vom fi “furati” intr-un sens sau altul in functie de factorii externi: contextul, actiunea, ceilalti oameni si nu numai. Focusul poate fi imaginat ca o raza laser, atat de puternica incat ajunge pana la rezultat sau ca o ploaie care se risipeste. Comunicarea adesea se risipeste in vorbe.

Elena Prodan este fondator Communication Angels.

Cu o experienţă de peste 13 ani în domeniul promovării, Elena a condus departamentul de PR Antena 1 timp de aproape 4 ani şi alţi 4 ani i-a petrecut în echipa de PR Realitatea Media Group. A lucrat cu cele mai importante persoane publice din ţară şi a dezvoltat campanii de promovare de anvergură. În ultimii cinci ani, activitatea sa profesională înseamnă Communication Angeles. Elena Prodan a urmat cursurile scolii doctorale in stiintele comunicarii la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Universitatea Bucuresti. A urmat cursurile unui masterat Campanii de publicitate si de relatii publice, FJSC, Universitatea Bucuresti si a absolvit facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii, Universitatea Bucuresti, sectia relatii publice si publicitate. A realizat GM MasterClass Business Academy, Sales Force Academy, Business Coaching Academy la CBC Romania