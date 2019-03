Concorde Old Bucharest Hotel este locatia in care farmecul Centrului Vechi se imbina perfect cu facilitati de ultima generatie

Vibratii istorice sau confort ultramodern? La Concorde Old Bucharest Hotel le gasesti pe amandoua. O clădire monument, pe cea mai veche strada din Bucuresti, cu facilitati de ultima generatie, in inima trepidanta a orasului, este acum la dispozitia ta. Locatia satisface si cele mai exigente asteptari pentru organizarea unei game largi de evenimente, fie acestea cocktailuri sau sedinte si intalniri de afaceri. Daca doresti sa organizezi un eveniment tip corporate, fie ca te gandesti la o intalnire de afaceri, o lansare de produs, conferinta de presa, eveniment de networking sau chiar gala, Concorde Old Bucharest Hotel este unul dintre locurile cele mai potrivite din Bucuresti pentru aceasta.

Cu stilul sau neoclasic, sala Paris este una dintre cele mai elegante sali de evenimente din zona Pietei Unirea. Capacitatea acestei sali este de aproximativ de 100 de persoane - cu alte cuvinte, ideala pentru evenimente business sau sociale, precum evenimente de networking, unde profesionistii dintr-un domeniu anume se pot intalni pentru a face schimb de impresii si pentru a-si impartasi ultimele noutati din industrie in timp ce savureaza un cocktail delicios. Sala Paris este dotata cu toata aparatura necesara pentru prezentări de succes.Concorde Old Bucharest Hotel, inaugurat in 2017, are avantajul de a fi pozitionat intr-o zona ultracentrala si foarte cunoscuta a Capitalei - zona Unirii. Doua magistrale de metrou, statii de autobuz si tramvai, dar si statii de taxi se afla la cativa pasi distanta fata de hotel. Astfel, a ajunge cu rapiditate din orice zona a orasului la Concorde Old Bucharest Hotel nu reprezinta o problema. In plus, oaspetii hotelului pot merge in restaurantele si puburile din zona pentru a simti atmosfera vibranta a Centrului Vechi.Acum poti utiliza un spatiu de evenimente care vine in intampinarea oaspetilor cu multiple servicii premium, indeplinind si cele mai detaliate si non-conformiste specificatii. Sala Paris ofera o experienta personalizata fiecarui client dornic de organizarea unui astfel de eveniment, remarcandu-se prin flexibilitate si deservind oricarui scop, de la sedinte trimestriale pana la workshop-uri si teambuilding-uri. Set-up-ul salii poate varia de la teatru la U-shape, classroom, si chiar ballroom pentru aniversari sau orice alt tip de evenimente sociale.Sala Bordeaux este spatiul din cadrul Concorde Old Bucharest Hotel dedicat evenimentelor private si petrecerilor corporate. Este sala care combina farmecul Centrului Vechi cu facilitatile standardului de 4 stele ale hotelului, fiind una dintre cele mai atractive spatii de evenimente noi din centrul capitalei. Plasata la subsolul hotelului, Sala Bordeaux are un aer boem, cu personalitate, care te duce cu gandul la cramele de vin sau la atelierele si galeriile de arta. Aici poti simti atmosfera incantator de autentica a Centrului Vechi. Designul sau, cu arcade din caramida, face ca aceasta sala de evenimente situata in inima Bucurestiului sa fie o alegere excelenta pentru organizarea expozitiilor de arta, a concertelor acustice, a evenimentelor de lansare de produs sau a degustarilor de vin.Accesibila, moderna si distinsa - acestea sunt calitatile salii Bordeaux, una dintre putinele sali de evenimente din centrul Capitalei!Concorde Old Bucharest Hotel reprezinta o experienta aparte in Centrul Vechi al Bucurestiului, caracterizata prin rafinament si o atmosfera destinsa. Datorita localizarii sale convenabile, este locul perfect pentru organizarea evenimentelor sociale sau business, precum și pentru cazarea turistilor in cele 38 de camere, unde confortul se imbina cu eleganta.Incearca si tu experienta inedita a salilor de evenimente Paris si Bordeaux de la Concorde Old Bucharest Hotel!