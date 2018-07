Campioni mondiali, artisti si vedete de top, prezenti la singura emisiune TV din România unde copiii intervieveaza oamenii mari

”Ambasad'Or Play'' by Ana & Nicole Stan este singura emisiunea TV din România unde copiii ii descos si intervieveaza pe “oamenii mari”, personalitati si vedete romanesti actuale. Interviuri calde si sincere, pe care le veti putea urmari in fiecare sfarsit de saptamana la Nova Tv, sambata, de la ora 18:30 si in reluare duminica de la ora 12:30 Vedete TV, sportivi, artisti, personalitati de seama ale Romaniei fac dezvaluiri in exclusivitate despre copilaria si adolescenta lor, despre cum a fost inceputul lor de drum pana sa reuseasca in domeniul ce i-a consacrat, ce preferinte aveau in materie de filme, mancare, jocuri, timp liber, alaturi de ultimele dezvaluiri profesionale si personale.

Veti afla si care sunt principalele tendinte in moda, trucuri de infrumusetare si secrete ascunse ale celebritatilor. Cei mici se vor intalni cu vedetele lor preferate, de la care vor afla cum isi petrec vara si cum se distrau ei cand erau mici in vacanta mare, atat de asteptata.



Staruri tv, sportivi, artişti şi nu numai fac dezvăluiri în exclusivitate despre copilăria şi adolescenţa lor, despre cum a fost începutul lor de drum până să reuşească în domeniul ce i-a consacrat, ce preferinţe au în materie de filme, mâncare, jocuri, timp liber, alături de ultimele dezvăluiri profesionale şi personale. Campionul mondial si european la kempo Yani Zaharia , designerul Ana Maria Cornea, scriitoarea Simona Muscă, PR-ul Clara Ilie, antreprenorul si dezvoltatorul imobiliar Nicușor Stan, Irina Wagner, fondator Wagner Arte Frumoase şi Poveşti,

''Super Model of the World'' ~ Bianca Drăghiciu, pianista Bianca Ana Badea, jurnalista Dana Luțu, Anca Bejan, autoarea cărţii „Dieta-Minune”,Cristina Șișcanu cu fiica sa și a lui Mădălin Ionescu sunt doar câţiva dintre invitaţii ce îşi vor dezvălui secretele în faţa micuţelor gemene Ana & Nicole. În prima emisiune a acestora, din noul sezon, invitată va fi vedeta Dana Săvuică.



Ajutate de producatorul emisiunii, Adela Diaconu, Ana si Nicole Stan au reusit prin intrebarile pregatite sa le aduca in dificultate pe vedete, dar si sa le farmece cu spontanietatea si dragalesenia lor.



Emisiunea conţine si informaţii utile, subiecte de interes atât pentru cei mici cât şi pentru părinţi. Cei mai renumiți specialiști din domeniul frumuseții, medical, cultural, sportiv vor oferi spectatorilor consiliere de specialitate, astfel ca publicul emisiunii va primi cele mai bune recomandări pentru copii si adulti..



Gemenele Ana si Nicole sunt dezinvolte, spontane, adora ceea ce fac si acest lucru se va vedea si pe micul ecran.



"Ambasad'Or Play", lansată de Nova TV , este o emisiune produsă de Adela Diaconu, unul dintre cei mai redutabili producători de emisiuni fashion/lifestyle din România. Despre "Ambasad'Or Play", Adela spune că îşi dorește să le dea copiilor sentimentul că aici e televiziunea lor . "Locul în care cei mici își vor intalni vedetele preferate si ii vor descoperi cum erau acestia in copilarie, interviuri educative prin care vor intelege mai bine ca fara munca, ambitie si perseverenta nu ai cum sa reusesti in viata si in ceea ce vrei sa profesezi. Informatia va ajunge mai usor la ei si va fi mai interesant sa asculte astfel, printre intrebari legate de jocuri, relaxare, vacanta, preferinte vestimentare si gastronomice, si sfaturi de viata utile pentru cand vor creste. Părinții vor primi toate noutățile si informațiile utile pe teme sportive, medicale, lifestyle, timp liber, beauty, fashion de la cei mai buni specialiști din aceste domenii." spune Adela Diaconu. Acestea sunt obisnuite inca de mici cu camerele si reflectoarele, au defilat pe scena celui mai important festival de moda din Romania - Bucharest Fashion Week , iar alaturi de tatal lor, antreprenorul si wedding planner-ul Nicusor Stan, participa la evenimente culturale importante. In cadrul Galei Performantei si Excelentei 2017, editia a VII-a, au fost laureate cu premiul pentru ''Cea mai buna emisiune de lifestyle pentru copii din România''.

Filmarile au fost realizate de compania anului 2017 in productie video de eveniment: MD Film Makers by Marius Damian.





