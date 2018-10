Campania „După Noi, strângem tot noi” a ajuns anul acesta la peste o jumătate de milion de oameni cu mesajele despre importanța colectării selective

”După Noi, strângem tot noi”, proiectul pentru încurajarea colectării separate demarat de Coca-Cola HBC România în urmă cu patru luni, a participat vara aceasta la cele mai importante festivaluri de muzică din Romania, dar și la evenimente culturale și conferințe relevante, adresându-se unui public variat. Scopul programului este de a educa și a ajuta oamenii să înțeleagă importanța colectării selective pentru România. În același timp, După Noi, strângem tot noi încurajează adoptarea unei atitudini responsabile față de mediu și față de ceea ce lăsăm în urma noastră generațiilor viitoare. Anul acesta, aproximativ 615.000 oameni au interacționat cu mesajele campaniei și soluțiile de colectare separată din proiect.



Campania După Noi, strângem tot noi este un program educațional de conștientizare și încurajare a colectării selective, lansat în luna iulie a acestui an de compania Coca-Cola HBC România, ca parte a viziunii companiei privind responsabilitatea față de mediu și de comunitățile în care este prezentă. Programul se desfășoară sub umbrela După Noi – platforma de sustenabilitate a Coca-Cola HBC România, lansată în 2015, ce înglobează toate proiectele de responsabilitate socială ale companiei.



„Proiectele noastre privesc către comunități și către ceea ce lăsăm în urmă. Ne-am asumat acest crez cu mai bine de trei ani în urmă, odată cu lansarea platformei După Noi, care promovează o atitudine responsabilă față de mediu, de oameni și de ceea ce lăsăm în urma noastră. Anul acesta, am început proiectul După Noi, strângem tot noi, programul nostru educațional, prin care încurajăm consumatorii să fie parte din efortul comun de colectare selectivă a deșeurilor.



Programul educațional a fost prezent, în ultimele luni, la două dintre cele mai cunoscute festivaluri de muzică din România, Neversea și Untold, dar și la evenimente precum recepția organizată de Ambasada Statelor Unite la București cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, Festivalul Ambasadelor sau Conferința The Power of Storytelling, organizată de „Decât o Revistă”. În cadrul acestor evenimente, participanții au primit informații despre colectarea separată și au putut să colecteze astfel prin soluțiile propuse de Coca-Cola HBC România:

- Ecoinsula – o soluție integrată pentru toate tipurile de deșeuri reciclabile (sticlă, plastic/PET, hârtie, aluminiu, deșeuri biodegrabile);

- Puncte pentru colectarea plasticului/PET-ului – cel mai frecvent tip de deșeu reciclabil, utilizat pentru băuturile servite la festivaluri;

- Fotocolectorul – cabină foto care colectează sticlă, plastic și hârtie și te răsplătește cu o poză pe loc.



Prin acest program, Coca-Cola HBC România își propune să crească nivelul de conștientizare cu privire la importanța colectării selective în contextul conceptului de economie circulară și să informeze publicul cu privire la tipurile de deșeuri care pot fi colectate selectiv pentru a putea fi ulterior reciclate.

Proiectul După Noi, strângem tot noi este realizat cu sprijinul GreenPoint Management SA, reprezentanții acestei companii contribuind la proiect atât cu know-how, cât și cu logistica necesară desfășurării acestuia.