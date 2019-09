Back to School, Back to Office – La SensoDays găsești stilul care ți se potrivește

Odată cu noul anotimp simți nevoia de ceva nou? Relax, we got you! Așază-te pe fotoliu, pornește playlist-ul preferat și intră pe www.sensodays.ro ca să descoperi ce e cool în sezonul ”Back to School”. New season, new styles pentru că familia ta merită tot ce e mai bun când vine vorba de casa voastră.



Ai dat drumul la muzică? Laptop-ul este încarcat? Perfect, pentru că îți garantăm că o să uiți repede de câte ore ești în bara de search de pe SensoDays. Indiferent de stilul dorit, pe site găsești peste 100 de brand-uri premium dedicate ție, pentru că SensoDays se trăiește cu personalitate și atitudine.Dar cum fiecare supererou are nevoie din când în când de puțin ajutor când vine vorba de shopping, află că pe SensoDays.ro îți poți păstra spiritual de vacanță, chiar dacă toamna s-a instalat deja cu oferte dedicate celor mai mari shopping lovers.



Fie că vrei să îți renovezi baia, bucătăria sau ai în plan câteva cadouri pentru cei dragi, problema ta este rezolvată rapid, la un click distanță. Deci, seturi de cristal, lumânări sau un set de scaune care o să schimbe cu totul look-ul apartamentului? Oferă-i casei tale un stil propriu pentru că în această toamnă pe SensoDays descoperi o varietate de produse dedicate și celor mai pretențioși dintre noi.



Dar dacă vrei să îți redecorezi biroul sau working place-ul? Pe SensoDays găsești o varietate de produse ale căror culori combinate între ele creează o atmosferă cromatică și modernă, like in the movies! Te asigurăm că musafirii vor aprecia! În plus, se potrivește și cu lumina orașului.

Așa că pune un ceai, dă drumul la puțin jazz și fă-ți timp și pentru mail-urile pe care le-ai lăsat în pending.

Și dacă simți deja că au trecut orele, iar lumina de toamnă deja îți bate în ecranul laptopului, avem un hint pentru tine, our most trusted friend: Pune în coș produsele acelea favorite pe care le-ai găsit astăzi pe site, asigură-te că au valoare de 4.000 de lei din minim 3 categorii (baie, bucătărie, dormitor sau living) și în luna septembrie ai 50 % reducere la toate produsele din categoria cu valoarea cea mai mică.



SensoDays crede că fiecare persoană are un vis, o idee despre interiorul ideal al casei sale. De asemenea, întreaga echipă susține viziunea că visele pot deveni realitate. Este motivul pentru care Sensodays reușește să recomande și să ofere cele mai interesante, mai versatile și mai noi produse și colecții ale brandurilor cu reputație in domeniul băilor, bucătăriilor și al decorațiunilor interioare.

Pentru SensoDays fiecare persoană are o filosofie unică de viață și este misiunea asumată de a o ajuta să o implementeze în casa visurilor sale. Cu o experientă de peste 15 de ani în managementul categoriilor, sute de furnizori auditați permanent și o logistică impecabila cu livrare în toată țara SensoDays te invită să adaugi o notă personală. #mysensodays. Pe www.sensodays.ro găsiţi peste 100 de branduri premium, iar pentru inspiraţie esti asteptat în cele două showroom-uri din București, Băneasa, Strada Bilciuresti nr. 20-22 şi Ştirbei Voda 160-162.