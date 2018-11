Pe 15 noiembrie are loc cea de-a doua conferinta Caesar Luxury Summit la Artmark Galleries

Invitati internationali vor vorbi despre evolutia luxului si vor identifica consumatorul de lux.

Vino să vezi care sunt trendurile din domeniul luxury la Caesar Luxury Summit, din 15 noiembrie și profită de oportunitatea de a afla cum îți poți vinde mai bine produsele de lux.Dedicat luxului, acesta este un eveniment unic în Europa Centrală și de Est, ce rivalizează ca amploare cu summit-urile similare de la Paris și Londra.



Indiferent că ești antreprenor, manager, proprietar de afacere în domeniul luxului sau colecționar, CAESAR Luxury Summit te va ajuta să înțelegi mai bine universul luxului și îți poate deschide oportunități unice prin prisma relațiilor ce pot fi create alături de nume cu puternică rezonanță și expertiză în domeniu.



Speakeri principali sunt celebrități din universul luxului, personalități marcante cu uriașe competențe în domeniile lor de activitate.

Câțiva dintre aceștia sunt: Pasquale Bruni - Owner Pasquale Bruni Jewellery; Ferruccio Lamborghini Jr. - Vice-President of the Tonino Lamborghini Group; Luca Solca - Head of Luxury Goods sector at Exane BNP Paribas.Principalele teme ale summitului: Is it still East Central Europe an ElDorado for luxury?; Global context vs. East-European context; Who is the new East European luxury consumer?; Old & new, but timeless luxury sectorsOnline and offline forms of communication; Is there any native East European luxury brand to conquest West?.

Mai multe detalii pe: http://www.caesarluxurysummit.ro/