Evoluția mediului de lucru și a așteptărilor pe care forța de muncă le are de la societatea în care se dezvoltă dictează politicile publice și sociale. Studiul Amway Global Enterpreneurship Report (AGER), o cercetare științifică comandată de Amway și realizată la nivel internațional, scoate în evidență apetența oamenilor pentru dezvoltarea unor proiecte de antreprenoriat.

Primul raport AGER a fost lansat în Europa în anul 2010 și a ajuns la cea de-a opta ediție în 2018. Raportul de anul acesta cuprinde 44 de ţări din Europa, Asia, America Latină şi America de Nord, şi a fost făcut prin interviuri, faţă în faţă sau la telefon, cu 48.998 de bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 14 şi 99 de ani.

Raportul AGER 2018 pentru Europa a fost realizat la solicitarea Amway, în baza unui parteneriat științific cu Prof. Dr. Isabell M. Welpe de la Şcoala de Management din cadrul Universităţii Tehnice din Munich, Germania. Activitatea de teren a fost realizată de către Gesellschaft fur Konsumforschung din Nuremberg, iar rezultatele sunt împărtășite cu comunitatea ştiinţifică, inclusiv cu cei 44 de experți academici AGER şi cu toate instituţiile universitare şi publice care sunt interesante.



În cadrul AGER, se utilizează indicele AESI (Amway Entrepreneurial Spirit Index), care măsoară :

1). dorința de a iniția o afacere proprie,

2). încrederea în sine

3). capacitatea de a rezista presiunii sociale care descurajează eventualii antreprenori.



REZULTATE AGER2018 ÎN ROMÂNIA

• 39% dintre tinerii sub 35 de ani doresc să-și pornească propria afacere

• 43% dintre români spun că nu ar renunța la visul lor de a-și deschide o afacere

• 21% dintre femeile și 26% dintre bărbații din țara noastră doresc să devină antreprenori



Analizând rezultatele AESI (Amway Entrepreneurial Spirit Index), se observă un grad considerabil de entuziasm în rândul tinerilor sub 35 de ani, dintre care 39% doresc să-și pornească propria afacere. La polul opus se află generația peste 50 de ani, din rândul căreia doar 12% doresc să devină antreprenori. O altă concluzie demnă de luat în seamă este faptul că 43% dintre toți românii intervievați spun că nu ar renunța la visul lor de a-și deschide o afacere, în ciuda presiunii sociale.



Când vine vorba despre nivelul de educație, rezultatele AGER 2018 pentru România scot în evidență o diferență consistentă de opinii cu privire la nivelul de fezabilitate a unui proiect de antreprenoriat .

Astfel, 35% dintre respondenții cu studii superioare consideră fezabilă inițierea unei afaceri proprii, în timp ce doar 16% dintre respondenții fără studii superioare au aceași părere.“Probabil cel mai important rezultat se referă la faptul că în România există încă un scor foarte bun AESI pentru tinerii sub 35 de ani, care urmează trendul european și pe cel mondial. Pe de altă parte, se observă o scădere generală a dorinței românilor de a deveni antreprenori. Acesta poate fi un rezultat al lipsei de politici sociale, de educație în domeniul antreprenorial, mai ales în rândul populației adulte”, spune prof. dr. Carmen Paunescu, specialistul academic al studiului AGER în România și profesor de antreprenoriat în cadrul Academiei de Studii Economice București.În România, indicele AESI arată o mică diferență între bărbați și femei. Comparativ cu anii trecuți, bărbații au un procent ușor mai crescut decât femeile, când vine vorba de dorința de antreprenoriat. Sumarizând rezultatele, când vine vorba de inițierea unei afaceri proprii în România, bărbații arată ceva mai multă încredere în sine decât femeile (26% vs. 21%). În schimb, atât femeile cât și bărbații români plasează valorile AESI în aceeași ordine: stabilitate, dorință și fezabilitate.“Încurajăm antreprenoriatul, care poate aduce un plus de siguranță financiară și crește nivelul de competitivitate al populației. Avem în Romania foarte multe modele de succes, femei și bărbați, care au propriul business Amway și care reuseșc să le ofere familiilor un nivel de trai mai bun. Vom susține întotdeauna deschiderea românilor spre antreprenoriat”, spune Ioana Enache, General Manager Amway România, Bulgaria și Grecia.În concluzie, din studiul AGER reiese că românii au încredere în propriile forțe. Vor să fie stăpânii propriului destin și vor să pornească un proiect antreprenorial, dar se tem de începuturi și ar dori mai multe politici care să încurajeze antreprenoriatul local.