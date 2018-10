Kaufland și Renovatio inaugurează primul hub de încărcare rapidă pentru automobilele electrice din România și Europa de Est

Kaufland România și Renovatio Group au inaugurat pe 25 octombrie primul hub de încărcare rapidă pentru automobilele electrice din România și Europa de Est. Acesta este situat în parcarea magazinului Kaufland de pe Strada Barbu Vacărescu nr. 120-144 din București.



Hub-ul oferă posibilitatea încărcării simultane a 6 vehicule electrice. Noutatea și principalul beneficiu al lui fiind ca 3 dintre aceastea se vor putea încărca în regim rapid, la o putere de maxim 50kW. În acest fel, majoritatea modelelor electrice, prezente pe piața din România vor putea ajunge la 80% din capacitatea bateriei, în mai puțin de o oră. În completarea stațiilor de încărcare rapidă, sunt disponibile 3 puncte de încărcare semi-rapidă, cu o putere de 22kW.



Stațiile din cadrul hub-ului sunt compatibile cu toate tipurile de vehicule 100% electrice și hibride plug-in, au un regim de funcționare non-stop și, conform angajamentului de la începutul acestui an, costurile încărcărilor sunt suportate în totalitate de către Kaufland România.



"Misiunea noastră este să demonstrăm că nu este complicat să acționezi cu grijă față de mediul înconjurător. Susținem proiectul din dorința de a încuraja utilizarea mașinilor electrice, ca modalitate de deplasare eco. Nu este prima noastră inițiativă în acest sens. Am lansat în anul 2016, împreună cu Renovatio, prima rețea publică de stații de încărcare rapidă a mașinilor electrice din România, pe care am pus-o la dispoziția tuturor în mod gratuit. În 2018, am ajuns la peste 20 de locații în parcările noastre, oferind astfel o mai mare autonomie în deplasare. Credem că prin toate aceste eforturi, vom inspira tot mai mulți oameni să fie eco. Responsabilitatea față de mediu a fost și va fi întotdeauna pe agenda noastră, ca parte integrantă a modului de a face business”, a declarat Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs Kaufland România.



Și cum grija față de mediu este o prioritate pentru Kaufland, în magazine, și implicit pentru încărcarea bateriilor mașinilor electrice, este folosită peste 95% energie din surse regenerabile. Rețeaua Renovatio e-charge numără, în prezent, 92 puncte de încărcare în 38 de locații din care 62 puncte de încărcare sunt instalate în 23 de locații Kaufland.



„Realizarea de hub-uri de încărcare pentru vehiculele electrice face parte din strategia Renovatio de dezvoltare a infrastructurii urbane din marile orașe. Încercăm, în acest fel, să acoperim nevoile celor care își desfășoară activitatea într-un ritm alert, pentru care timpii reduși de încărcare sunt o prioritate.



La finalul evenimentului, peste 20 de mașini electrice, în frunte cu prima mașină electrică de curse din România, au defilat într-un tur spectaculos care a pornit din parcarea Kaufland pe străzile Bucureștiului. Conform statisticilor oficiale, în România sunt înmatriculate, în acest moment, peste 1000 de mașini pur electrice.



În aprilie 2016, Kaufland România împreună cu Renovatio Group, au venit în sprijinul tuturor celor care vor să conducă ecologic și au lansat prima rețea publică de stații de alimentare de tip Fast Charge a mașinilor electrice din România.

Promiteam, la acea dată, acoperirea cu stații de încărcare rapidă a rutei Constanța – București – Sibiu – Timișoara – Arad. Obiectivul a fost atins în mai puțin de 3 ani, reușind, în același timp, să facilitam deplasarea pur electrică pe un alt coridor principal de transport: București - Ploiești - Brașov - Târgu Mureș - Cluj Napoca - Oradea. Și nu ne vom opri aici. Extinderea rețelei către Moldova și Sudul țării reprezintă prioritatea noastră pentru următorii ani. În paralel, până la finalul anului, Kaufland România și Renovatio anunță deschiderea a cel puțin cinci noi puncte de încărcare aflate în parcările magazinelor Kaufland din țară.

Kaufland România a achiziționat în 2016 o flotă de 18 mașini 100% electrice. O parte din acestea au fost donate ONG-urilor partenere, iar o parte sunt utilizate de angajații Kaufland în deplasările zilnice în interes de serviciu, contribuind la reducerea nivelului de poluare.