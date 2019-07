ElectricRomânia Tour a dovedit că se poate!

Timp de o săptămână, 5 mașini electrice de ultimă oră, conduse de 5 cunoscuți jurnaliști auto, au străbătut mai bine de 1700 de kilometri pe drumurile din România, traversând 15 orașe și demonstrând faptul că în ziua de azi poți să străbați ușor țara în lung și în lat cu mașina electrică, la costuri minime, încărcând bateria gratis în parcările magazinelor Kaufland, la stațiile special amenajate împreună cu Renovatio România.

Audi e-tron, BMW i3, Nissan Leaf, RenaultZoe și Volkswagen e-Golf sunt mașinile strunite pe drumurile patriei de cei 5 jurnaliști de elită din presa auto: Dragoș Băltățeanu, Radu Gurămultă, Bogdan Mirică, Adrian Mitrea și Cornel Șocariciu.





"Din start am știut că ceea ce facem noi este un experiment și că nimeni nu va face turul ăsta în 2019 cu 5 mașini. Iar diferențele dintre o masină și cinci, atunci când vorbim de checkpoint-uri în care trebuie să încarci, este imensă. Soluția pe care am găsit-o a fost să alegem puncte intermediare de incărcare aflate în general la mijlocul traseului zilnic, pentru a amesteca pauza de prânz cu pauza de incărcare. Am avut supriza de a descoperi "coridoare" de incărcare electrică extrem de funcționale și de ușor de utilizat. Partenerii noștri de la Kaufland au profitat de prezența magazinelor în orașele mari pentru a instala, cu ajutorul colaboratorilor de la Renovatio, stații de incărcare rapidă (DC la 50 kw) care sunt în general dublate de incă două stații de putere medie (AC la 22 kw). Una e să vezi punctele pe hartă și să citești comunicate despre extinderea rețelei de puncte de incărcare, alta e să fii acolo și să le testezi. Și vă spunem cu mâna pe inimă că acest tur nu ar fi putut exista fără punctele de incărcare Kaufland din Transilvania" povestește Mircea Meșter de la Automarket, inițiatorul proiectului #ElectricRomânia.





Plecați în această excursie în jurul țării ca într-o vacanță de vară, jurnaliștii au ales să nu ruleze mașinile la consum și au evitat să facă un test de autonomie maximă, păstrând viteza legală și conducând în ritmul traficului de pe drumuri. În acest context, turul țării cu cele 5 mașini electrice s-a făcut în 7 zile și nu în mai puține, pentru că jurnaliștii s-au oprit să filmeze și să fotografieze, să facă articole, cronici și postări în social media, alocând câteva ore în fiecare zi jobului de ziarist.





Mașinile au schimbat în fiecare zi șoferii, pentru a avea un tablou cât mai complex al ritmului și al modului de rulare al fiecăruia. Iar acest rezultat este dat atât de ritmul diferit de condus al fiecăruia, cât și de modurile dinamice diferite utilizate de fiecare jurnalist în parte. Un tablou cât se poate de complex pe care nu l-am mai avut niciodată în media auto romanească, vorbind de mașinile electrice.





Mai mult, au avut zile caniculare (primul segment, București-Buzău-Bacău, a fost cât se poate de sufocant, cu temperaturi de peste 35 de grade), dar au trecut și prin ruperi de nori (între Piatra Neamț și Târgu Mureș, trecând prin Cheile Bicazului) sau prin zile relaxate, cu temperaturi plăcute.Au consemnat diferențe între consumuri în funcție de temperatura ambientală și au văzut și că, atunci când vara prăjeste tot în jur, sistemul de răcire al bateriei contează cel puțin la fel de mult cât contează capacitatea sa. Un jurnal complet al turului #ElectricRomânia gasim aici: http://bit.ly/ElectricRomania





7 concluzii ale proiectului #ElectricRomania by Kaufland:





1. Niciuna dintre mașinile participante la tur nu a coborât sub 260 de kilometri autonomie reală, calculată cu un singur plin.





2. Timpii de incărcare diferă în funcție de mai mulți factori, nu doar de puterea anuntată a stației și de capacitatea mașinii de absorbție a energiei. Un alt factor este "oboseala bateriei", în special dacă mașina nu are sistem de răcire a acumulatorilor.





3. Costurile de rulare într-un astfel de tur sunt infime: pe 1700 de kilometri, toate cele 5 mașini au consumat între 219 kwh (VW e-Golf) și 404 kwh (Audi e-tron), costurile în condiții normale (adică dacă nu alimentezi gratis la Kaufland în parcări) fiind astfel între 110 și 202 lei.





4.Dacă de mâine toate stațiile la care au incărcat ar fi cotracost și un kwh ar fi taxat cu, să zicem, 2 lei (costul unui kwh în condiții normale e undeva pe la 0.5 lei), costurile de incărcare pe un întreg tur de acest tip ar fi de 438 de lei (e-Golf), 458 de lei (BMW i3), 470 de lei (Renault Zoe), 512 lei (Nissan Leaf) și 808 lei (Audi e-tron).





5. Cel mai bun consum de energie este cel al lui Volkswagen e-Golf: medie de 12.4 kwh pe întreg traseul de peste 1700 de kilometri.





6. Cel mai rapid se incarcă BMW i3, mașina care a stat cel mai puțin la stații în acest tur.





7. Cea mai mare autonomie este cea a lui Audi e-tron (poți face fără probleme 351 de kilometri cu un plin de baterie).





Așadar, echipa Automarket a dovedit, experimentând pe pielea ei, prin proiectul #ElectricRomania by Kaufland, că nu există nicio problemă fizică sau de infrastructură care să împiedice o masină electrică să ruleze astăzi în România pe distanțe lungi.