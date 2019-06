Cum să neutralizezi cel mai vechi truc al unui narcisist: campania de defăimare

Nu te lăsa indus în eroare de impresia că unui narcisist îi pare rău că te-a pierdut pentru că trucul pe care-l folosește cel mai des te va surprinde în mod neplăcut. Campania de defăimare este o tactică la care apelează de fiecare dată când este scos din viața cuiva pentru că îl ajută să justifice distanțarea prin convingerea că tu nu meritai atenția și sprijinul lui.

Prin comentariile negative pe care le transmite constant despre un fost partener sau prieten, un narcisist va încerca să creeze impresia că el este doar o victimă și că, de fapt, cealaltă persoană este cea care a mințit și nu are un caracter acceptabil. Apelând la acest truc se va răzbuna pentru că și-a pierdut sursa de energie reprezentată de persoana pe care o manipula și o făcea să sufere fără ezitare.

Un narcisist este expert în arta manipulării și va începe să vorbească de rău pe cineva într-un mod atât de convingător încât este posibil să fie crezut. În paralel, își va crea o imagine credibilă de victimă, va detalia modul în care a fost rănit și cât de mult a suferit și multe persoane vor fi tentate să-l consoleze pentru că nu-și închipuie cât de reale pot părea minciunile pe care le spune.

Dacă aveți prieteni comuni sau aceeași colegi de serviciu situația se poate înrăutăți. În aceste condiții campania de defăimare pe care a lansat-o te poate face să te simți încolțit și anxios.

Poate te-ai gândit că trebuie să dai replici pe măsură, să mergi la persoanele cu care a vorbit și să le spui și versiunea ta sau să faci totul pentru a le arăta că nu tu ești personajul negativ. Din păcate aceste opțiuni nu vor avea efectul dorit.

Potrivit experților, cel mai bun lucru pe care îl poți face când cineva te vorbește de rău în fața tuturor cunoscuților este nimic. Da, chiar așa. Liniștea este răspunsul cel mai eficient. Instinctul tău natural de a te apăra sau justifica nu va funcționa în acest caz. Sigur că există situații în care este esențial să expui și varianta ta, dar când ai de-a face cu o campanie de defăimare justificările și explicațiile nu vor face decât să te adâncească în jocul unui narcisist, fără să îmbunătățească deloc părerea celorlalți.

Lipsa cuvintelor transmite un mesaj foarte puternic și este cea mai bună soluție pentru a învinge un narcisist.

Tocmai pentru că narcisistul depune un efort considerabil în plan verbal și creează povești false, plus versiuni paralele ale evenimentelor reale.Liniștea devine „de aur” într-un asemenea context și în cele din urmă narcisistul se va expune singur și toți cei din jur vor înțelege ce intenții are. Nu ai de ce să depui un efort dublu pentru a te apăra constant doar pentru că ai devenit ținta unei persoane malițioase. În plus, o astfel de tactică te va face să pari cu adevărat vinovat în ochii celorlalți, așa că este mai bine să lași timpul să treacă. Restul persoanelor se vor lămuri treptat și vor înțelege care este adevărul.