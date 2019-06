Ce se întâmplă când un narcisist își dă seama că nu mai crezi ce spune

În ultima perioadă se pune accentul din ce în ce mai des pe identificarea persoanelor toxice și eliminarea lor din cercul de apropiați, dar adesea nu se ia în calcul cum reacționează un narcisist când își dă seama că ai început să te comporți diferit în preajma lui.

Din fericire informațiile disponibile sunt foarte utile pentru evitarea persoanelor care îți fac rău. Dacă tu ai la dispoziție multe semnale de avertizare pe care le poți identifica, și narcisistul din viața îți poate da seama că i-ai descifrat jocul. Un narcisist este foarte inteligent și va realiza rapid că nu mai reacționezi în același mod ca și înainte.



Încercarea de a redobândi puterea

Un narcisist te va părăsi întotdeauna la final jocului, dar nu vrea să te piardă cât timp mai poate obține avantaje în timp ce te manipulează. În momentul în care tu îți dai seama că te minte și că nu face decât să te inducă în eroare, controlul lui asupra ta este în pericol. Pentru un narcisist pierderea puterii asupra unei victime este cel mai grav lucru care se poate întâmpla. Precis vrei să redobândești controlul asupra vieții tale, dar narcisistul se va opune cu toate forțele dacă i se pare că încă nu a obținut tot ce dorea de la tine.

Va încerca să restabilească situația în care te controlează, fabricând dovezi false care să te facă să crezi că ai greșit și că ți-ai făcut o impresie eronată despre el. Pentru a reuși cel mai probabil va da vina pe tine pentru foarte multe lucuri, într-o ultimă încercare de a te face să revii în cercul lui de influență.



Sinceritatea falsă

În unele situații eforturile imediate pe care le face un narcisist pentru a te controla din nou ar putea funcționa. Însă, dacă ai început deja să înțelegi ce fel de tactici folosește va fi foarte greu să fii convins pe deplin că are dreptate. De aceea va recurge la o altă metodă în încercarea de a te calma și de a te face mai vulnerabil în fața lui. Va renunța, aparent, în fața ta și se va preface că are remușcări. În plus, se va preface chiar că-și asumă responsabilitatea pentru consecințele faptelor lui și îți va spune de multe ori că are de gând să se schimbe. Îți va oferi niște scuze nesincere și va menține tactica bazată pe afecțiune pentru a te convinge că încă mai are o parte bună pe care tu nu ai descoperit-o până acum.

După ce a pus acest plan în aplicare se va baza din nou pe sentimentul tău de vinovăție.Va intra în rolul victimei și se va purta ca și cum l-ai fi rănit profund. De exemplu, te-ar putea întreba cum ai putut să-i faci așa ceva sau cum de i-ai adresat asemenea cuvinte.



Exacerbarea comportamentului toxic

În cazul în care a folosit toate metodele clasice, dar nu a reușit să te facă să revii, narcisistul ar putea intra în stare de criză. Dacă vede că încercările de manipulare au fost respinse ferm va fi disperat și extrem de periculos.

Negativitatea, furia care îl copleșește, aroganța și nevoia intensă pe care o simte de a controla pe toată lumea se vor intensifica. Aceste stări îl vor face pe narcisist să-și amplifice toate celelalte tactici de manipulare și abuz emoțional pe care le folosea până acum. Va crea campanii de defăimare acerbe, te va pune la zid, va da vina pe tine pentru orice lucru minor sau va încerca să te atragă cu o „momeală” interesantă.Toate aceste operațiuni erau realizate și înainte, dar acum vor deveni extrem de agresive.

O persoană narcisistă depune un efort considerabil pentru a-și manipula și controla victimele și nu va renunța ușor la puterea de dominare. Din momentul în care observă că îți dai seama ce face își va dubla eforturile și nu va avea limite pentru a te atrage din nou spre el. Va fi foarte dificil, dar este esențial să îți menții abordarea fermă și să-l respingi.

Nu uita că nu ai nevoie de un narcisist care să-ți spună ce trebuie să faci sau să-ți numere greșelile, dându-le o amploare nejustificată. Singurul lucru esențial pentru tine este să-l elimini din viața ta complet, fără să-i dai nicio posibilitate de a se întoarce. Nu va fi ușor, dar dacă ești pregătit emoțional vei reuși să depășești această etapă și să-ți recuperezi viața pe care o aveai înainte.