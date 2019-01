Cercetătorii israelieni susţin că au găsit leacul pentru cancer

O mică echipă de oameni de ştiinţă israelieni susţine că ar fi găsit primul tratament complet pentru cancer.

, a spus Dan Aridor, despre un nou tratament dezvoltat de compania sa, Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi), care a fost fondată în anul 2000 în incubatorul ITEK din Parcul ştiinţific Weizmann.Reprezentanţii acestei companii au comparat acest tratament revoluţionar cu un antibiotic împotriva cancerului., a mai adăugat Dan Aridor.Sună fantastic, în special în condiţiile în care se estimează că aproximativ 18,1 milioane de cazuri noi de cancer sunt descoperite în fiecare an în întreaga lume, conform rapoartelor Agenţiei Internaţionale pentru Cercetare a Cancerului. În plus, o moarte din şase din lume este cauzată de cancer, devenind astfel a doua cauză principală de deces, după bolile cardiovasculare.Potenţialul de schimbare a jocului împotriva cancerului se bazează pe tehnologia SoAP, care aparţine grupului de tehnologii de prezentare a fagilor. Aceasta implică introducerea codului ADN pentru o proteină, cum ar fi un anticorp, într-un bacteriofag (un virus care infectează bacteriile). Această proteină este apoi afişată pe suprafaţa fagului. Cercetătorii pot utiliza aceste fagi care prezintă proteine ​​pentru a examina interacţiunile cu alte proteine, secvenţe ADN şi molecule mici.Tratamentul are denumirea MuTaTo, iar schema sa va fi particularizată în funcţie de tipul de cancer de care suferă fiecare pacient, spune CEO-ul Dr.Ilan Morad.Tratamentul nu a fost testat încă pe oameni, dar cercetătorii spun că a fost testat cu succes pe şoareci. Cu toate acestea, un expert american în domeniu nu crede că acesta are potenţial, spunând că ar fi vorba despre o nouă serie de promisiuni deşarte pentru bolnavii de cancer.Mai multe detalii: jpost