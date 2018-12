Consumul ridicat de apă poate preveni infecțiile urinare

Cercetarea a constatat că femeile care suferă de infecții ale tractului urinar în mod frecvent ar putea reduce riscul acestor infecții la jumătate dacă ar consuma șase pahare de apă suplimentar în fiecare zi, comparativ cu femeile care nu cresc aportul de apă.

Până la 60% dintre femei vor dezvolta o infecție urinară în viața lor și aproximativ 25% dintre acestea vor avea mai mult de o infecție a tractului urinar. Femeile sunt în general mai predispuse la aceste infecții decât bărbații, deoarece uretra femeii este mai scurtă, iar bacteriilor le este mai ușor să călătorească către vezică, potrivit cercetătorilor.

Noul studiu a implicat 140 de femei sănătoase cu vârsta mai mică de 45 de ani, care au avut cel puțin trei infecții urinare în ultimul an și care au băut mai puțin de șase pahare de apă pe zi.Jumătate dintre femei au fost rugate să bea patru pahare de apă în plus pe zi, în timp ce celelalte femei nu și-au modificat consumul de apă. După un an, femeile care și-au crescut aportul de apă au avut în medie aproximativ 1,5 infecții urinare pe parcursul studiului, comparativ cu 3 infecții urinare în medie în cazul femeilor care nu au crescut aportul de apă. Cele mai multe infecții urinare au fost cauzate de Escherichia coli.