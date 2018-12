9 semnale care te ajută să prezici un infarct cu o lună înainte

În timp ce mănâncă sănătos, nu beau alcool și au un program de exerciții regulat, unii oamenii încă sunt supuși unui risc mai mare de a suferi un atac de cord. Din fericire, corpul uman oferă anumite semnale de avertizare care te ajută să prezici un infarct.

Un studiu realizat de National Heart, Lung and Blood Institute of the National Institutes of Health a descoperit că femeile experimentează atacuri de cord într-un mod diferit de bărbați. Simptomele acestora diferă între cele două sexe. Oamenii de știință de la College of Nursing de la University of Arkansas for Medical Sciences a descoperit că durerea în piept nu este unul dintre cele mai comune simptome ale infarctului pentru femei. În schimb, simptome precum anxietatea, tulburările de somn și oboseala au fost raportate de majoritatea participanților. În plus, aproape 80% dintre participanți au raportat că au observat unul sau mai multe simptome cu o lună înainte de infarct.