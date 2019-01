Bicarbonatul de sodiu este un ingredient pe care îl folosești adesea în bucătărie. Însă poți lua o jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu pentru a trata arsurile stomacale. Această substanță este folosită pentru albirea dinților. Iată de ce ar putea fi bicarbonatul de sodiu o soluție ușoară pentru artrită!

Într-un nou studiu publicat în The Journal of Immunology , cercetătorii de la Medical College of Georgia din cadrul Augusta University au demonstrat cum poate o soluție pe bază de bicarbonat de sodiu să ajute sistemul imunitar să lupte împotriva afecțiunilor inflamatorii, cum ar fi artrita reumatoidă. Specialiștii au testat efectele unei soluții cu bicarbonat de sodiu pe șoareci de laborator și ulterior pe oameni. Bicarbonatul de sodiu trimite un semnal către un tip special de celule numite celule mezoteliale, spunându-se că organismul este sănătos și nu este atacat, astfel încât sistemul imunitar să nu declanșeze o protecție agresivă. În acest mod, răspunsurile autoimune dăunătoare sunt evitate.