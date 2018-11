5 măsuri pentru a preveni hepatita C

Hepatita C se transmite numai prin intermediul contactului cu sângele infectat, dar este suficientă expunerea la cantități foarte mici. Află cum trebuie să procedezi pentru a reduce riscurile.

Virusul care provoacă hepatita C are un impact negativ asupra ficatului și poate cauza probleme grave de sănătate. Nu există un vaccin pentru a preveni infectarea cu hepatita C, dar poți lua măsuri practice pentru a-ți proteja sănătatea. Dacă reduci factorii de risc vei evita infectarea și îți vei proteja ficatul.



Iată ce trebuie să faci pentru a preveni hepatita C:



1. Nu folosi niciodată ace în comun

Consumatorii de droguri sunt expuși celui mai ridicat risc de a suferi de această afecțiune pentru că majoritatea utilizează ace în comun pentru injectarea substanțelor. În afară de ace, orice alt instrument utilizat pentru consumul de droguri pune aceleași riscuri. Chiar și un simplu pai poate facilita transmiterea virusului pentru că există de multe ori sângerări nazale în timpul consumului de droguri. Picăturile microscopice pot contamina paiul, transmițând virusul următorului utilizator.



2. Evită expunerea directă la sânge sau produse din sânge

Dacă lucrezi în domeniul medical trebuie să-ți iei măsuri adiționale de precauție pentru a evita contaminarea cu virusul hepatitei C. Nu intra deloc în contact cu sângele recoltat sau utilizat pentru diferite analize. Orice instrumente utilizate pentru recoltarea sângelui trebuie să fie sterilizate și aruncate imediat după folosire. În acest fel vei reduce semnificativ riscurile de infectare.



3. Nu folosi în comun produse de îngrijire personală

Multe dintre produsele care fac parte din ritualul de îngrijire zilnică pot fi expuse riscului de contaminare cu sânge. De multe ori apar tăieturi când te razi sau îți pot sângera gingiile în timpul periajului. Chiar și cantitățile foarte mici de sânge pot cauza infectarea cu hepatita C, așa că este esențial să fii foarte atent cu acest tip de produse. Nu folosi în comun cu altcineva lame de ras, periuțe de dinți, unghiere sau alte instrumente de manichiură, gel de duș, săpun sau șampon. Separă-le, ține-le în locuri inaccesibile copiilor și nici nu împrumuta astfel de produse de la alte persoane.



4. Alege cu mare atenție saloanele unde mergi să-ți faci un tatuaj

Citește despre persoana care va realiza tatuajul și asigură-te că este autorizată pentru a desfășura această activitate. Informează-te în detaliu și despre salonul unde va fi realizat tatuajul, mergi într-o vizită preliminară și observă condițiile oferite și gradul de curățenie. Pentru fiecare client trebuie să se utilizeze un ac nou, sigilat, care să se arunce după aceea.De asemenea, este esențial să se igienizeze în mod adecvat suprafața de piele care va fi supusă procedurii.



5. Ia-ți măsuri pentru a preveni transmiterea pe cale sexuală

Virusul hepatitei C se transmite destul de rar pe cale sexuală, dar există un risc crescut de infectare dacă persoana în cauză a fost diagnosticată deja cu HIV sau are parteneri sexuali multipli.

Peste 3 milioane de persoane trăiesc cu virusul hepatitei C fără să știe că sunt infectate. Este un factor esențial pentru că transmiterea virusului poate fi oprită numai prin adoptarea unor măsuri clare de prevenție. Acest tip de hepatită se transmite prin contactul cu sângele infectat și, dacă devine cronică, poate avea un impact extrem de nociv asupra ficatului pe termen lung.

„Există două metode de a preveni hepatita C. Prima se referă la protecția persoanelor sănătoase împotriva infectării, iar cea de-a doua vizează prevenirea răspândirii virusului de către persoanele infectate. Tratamentele din prezent creează un răspuns virologic susținut, în esență o vindecare a afecțiunii. Acest lucru îmseamnă că, prin urmarea unui tratament adecvat, virusul va scădea la un nivel nedectabil și nu va mai fi posibilă infectarea altor persoane”, a explicat dr. , a explicat dr.Steven Scaglione, de la Universitatea Loyola, din Maywood, Illinois.

„Până de curând nu se recomanda testarea pentru virusul hepatitei C decât în prezența anumitor factori de risc, dar acum recomandările s-au schimbat. Toate persoanele născute între 1945 și 1965 ar trebui să facă aceaastă analiză chiar dacă nu au niciun factor de risc special. Motivul este faptul că această grupă de vârstă reprezintă două treimi din totalul populației afectate de hepatita C și de complicații la nivelul ficatului. De asemenea, persoanele care au trecut printr-un transplant de organe înainte de 1992 sau care au primit o transfuzie de sânge înainte de acest an ar trebui să efectueze analiza care detectează hepatita C”, recomandă dr. Scaglione.

Înainte de 1992, transfuziile de sânge sau transplantul de organe creșteau foarte mult riscul de hepatită C, dar lucrurile s-au schimbat între timp. „Riscul de a fi infectat cu hepatită C în urma unei transfuzii de sânge este de mai puțin de un caz la un milion de transfuzii. Instrumentele folosite de dentiști sunt sterilizate în mod curent, deci și acest factor de risc a fost neutralizat”, a mai adăugat dr. Scaglione.