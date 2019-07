De ce nu este bine să dormi cu ventilatorul sau aerul condiționat pornit

Expresia "a te trage curentul" a devenit subiect de glume pe rețelele de socializare, dar se pare că nu este doar un mit.

Dacă nu ai un ventilator pe care să-l folosești în zilele caniculare, ai face bine nici să nu-ți cumperi. Acest aparat te ajută să te răcorești, dar are efecte nocive asupra sănătății care nu sunt încă pe deplin cunoscute de oamenii care îl folosesc.





Iar una dintre cele mai mari greșeli este aceea de a dormi cu ventilatorul pornit pe timpul nopții. Potrivit sapecialiștilor asociației The Sleep Advisor din Marea Britanie, specializată în probleme legate de somn, aerul recirculat de ventilator este periculos pentru sănătate.





Poate agrava alergiile și astmul





Deși ajută la o mai bună circulare a aerului și creează un efect de răcorire, ventilatorul circulă prin încăpere polenul și praful. Acestea două sunt responsabile pentru apariția alergiilor sau astmului, în special în cazul persoanelor sensibile, așa cum sunt copiii, vârstnicii sau persoanele care au probleme respiratorii.





"Privește cu atenție ventilatorul pe care îl ai", sugerează cei de la The Sleep Advisor, potrivit cosmopolitan.co.uk. "Dacă a colectat praf pe palete, aceste particule vor zbura prin aer de fiecare dată când îl pornești", spun specialiștii.





De asemenea, curentul de aer format de ventilator va ridica praful ascuns, din zone pe care nu le poți curăța frecvent, precum sub pat, sub canapea sau sub mobilă. Vei respira fără să-ți dai seama alergeni periculoși pentru sistemul respirator.





Înainte de a folosi ventilatorul este recomandat să aspiri foarte bine camera în care îl vei amplasa. Scutură textilele, inclusiv așternuturile de pat și cuverturile.





Îți înfundă nasul





Curenții de aer produși de ventilator îți pot usca nasul și căile respiratorii.Dacă mucoasa nazală devine prea uscată, corpul va produce exces de mucus pentru a compensa, rezultatul fiind senzația de nas înfundat și dificultăți de respiorație. Acest efect este amplificat în timpul somnului, când stai ore în șir în curenții de aer produși de ventilator.





Poate provoca apneea în somn





Respirația dificilă cauzată de exces de mucus are ca efect o altă problemă serioasă, numită apnee în somn. Este cauzată de sforăit și de problemele de respirație și reprezintă oprirea respirației pentru diferite perioade de timp. Atunci când nu respiri bine, te vei trezi des fără să realizezi pentru că creierul nu va intra în fazele profunde de somn, care sunt cele mai odihnitoare. Dimineața te vei simți obosită și vei avea nasul înfundat.





Duce la apariția crampelor musculare





Oamenii care dorm cu un curent de aer care bate direct asupra lor se pot trezi cu dureri musculare sau zone ale corpului înțepenite. Acest lucru se întâmplă pentru că un curent concentrat de aer rece poate face ca mușchii să se contracte și să apară crampele", explică experții The Sleep Advisor. Expresia "te trage curentul" pe care o folosim des se pare că are o bază științifică și nu este doar un mit., explică experții The Sleep Advisor.





"Este o problemă întâlnită în special în cazul celor care dorm cu ventilatorul aproape de gât sau față. Dacă te-ai trezit dimineața cu gâtul înțepenit, poate fi din cauza aerului constant circulat de ventilator și îndreptat asupra ta", mai spun specialiștii. Același efect îl are și aerul condiționat îndreptat direct asupra ta.