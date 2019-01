7 alimente care previn inflamarea plămânilor

Un meniu inteligent te poate ajuta să respiri mai bine și să previi sau să ameliorezi inflamarea plămânilor. Află ce ar trebui să consumi mai des.

Contează foarte mult ce feluri de mâncare alegi în fiecare zi. Dincolo de plăcerea gustului, preparatele pe care le savurezi sunt utile pentru a-ți proteja sănătatea și a reduce riscurile în ceea ce privește inflamarea plămânilor. Dacă înveți cum să-ți constitui meniul zilnic vei avea probleme mult mai rar și vei preveni deficiențele nutriționale care te expun acțiunii nocive a virușilor sau microbilor.



Iată ce alimente trebuie să se regăsească în farfuria ta pentru a neutraliza pleurezia:



1. Semințe de in

Există două tipuri de acizi grași polinesaturați, Omega-3 și Omega-6, iar studiile realizate indică faptul că organismul uman are nevoie de o cantitate egală din ambele. În cazul în care cantitatea de acizi grași de tip Omega-6 este prea ridicată, pot fi declanșate inflamațiile. „Meniurile obișnuite conțin adesea prea multe grăsimi Omega-6, care se regăsesc în uleiurile rafinate și alimentele procesate. Semințele de in sunt o sursă excelentă de acizi grași de tip Omega-3 și sunt utile pentru a combate inflamarea plămânilor prin restabilirea echilibrului necesar pentru funcționarea optimă a organismului. Le poți adăuga la porția de cereale de la micul de jun, la salate, piureuri sau supe-cremă”, recomandă dr. Asha Deveraux, pulmonolog din California.



2. Pește

„Este mult mai benefic să mănânci pește decât să iei suplimente cu ulei de pește. Suplimentele consumate prin intermediul alimentelor sunt absorbite și prelucrate mai rapid de organism. Încearcă să consumi 3-4 porții de pește gras (somon, macrou, ton, hering) pe săptămână pentru a te simți mereu bine”, spune dr. Devereaux.



3. Nuci

„Contrar opiniei generale, nucile nu reprezintă echivalentul peștelui deoarece acizii grași pe care-i conțin trebuie să treacă printr-un proces de conversie și numai o proporție redusă va fi transformată în grăsimile specifice conținute de pește. Cu toate acestea, nucile sunt în continuare utile pentru sănătatea plămânilor”, potrivit dr. Dacă nu îți plac peștele și fructele de mare poți obține doza necesară de acizi grași de tip Omega-3 și din alte surse., potrivit dr.Devereaux.



4. Citrice

Consumul unei cantități ridicate de vitamina C va fortifica sistemul imunitar, ceea ce este foarte important pentru persoanele care au fost diagnosticat cu pleurezie. „Ca regulă generală o răceală localizată mai sus de gât va cauza imediat probleme în zona de dedesubt, la plămâni. În plus, 100mg de vitamina C consumate zilnic reduc riscul de cancer pulmonar cu 15%. Deși vitamina C poate proteja fumătorii împotriva inflamării plămânilor, nu va reduce și celelalte efecte nocive ale țigărilor”, spune dr. Devereaux.



5. Ardei gras

Poate că ți se pare că numai citricele conțin multă vitamina C, dar nu sunt unica opțiune disponibilă. Și ardeii grași ar trebui să facă parte din meniul tău, de multe ori asigurând o cantitate mai mare din acest antioxidant decât portocalele. Poți alege culori diferite, dar cei galbeni îți vor furniza doza cea mai ridicată, aproximativ de 5 ori necesarul zilnic într-un singur ardei mare.



6. Lapte

„Pleurezia se poate agrava dacă este asociată cu o lipsă de vitamina D. Din acest motiv trebuie să te asiguri mereu că nu consumi prea puțin din acest nutrient, în special în sezonul rece. Când nu ai cum să stai afară din cauza temperaturilor scăzute este esențial să bei lapte fortificat cu vitamina D și să mănânci pește gras”, explică dr. Devereaux. Persoanele diagnosticate cu afecțiuni pulmonare au un risc mai mare de carență de vitamina D, iar această deficiență va exacerba inflamarea plămânilor., explică dr. Devereaux.



7. Ceai verde

Organismul produce radicalii liberi în urma procesului de oxidare. O cantitate moderată de astfel de molecule este normală, dar dacă se acumulează prea mulți radicali liberi poate apărea stresul oxidativ, care provoacă agravarea inflamațiilor. Antioxidanții mențin radicalii liberi sub control, iar cercetările au demonstrat că polifenolii stopează procesul inflamator. Ceaiul verde conține o cantitate ridicată de polifenoli și poate bloca inflamarea plămânilor, protejându-te simultan de cancerul pulmonar.