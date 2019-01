Nu-ți mai spune aceste minciuni dacă vrei să evoluezi în viață

Aproape toți oamenii mint. Îți spui anumite minciuni? Chiar dacă ajungi să le crezi, nu înseamnă că sunt adevărate.

Poate că nu poți să îi minți pe alții, dar te minți cu siguranță pe tine. Nu îți face griji, toți oamenii fac acest lucru. Mai jos, poți regăsi câteva dintre cele mai comune minciuni pe care și le spun oamenii. De asemenea, sunt minciuni pe care ar trebui să le eviți, dacă vrei să evoluezi în viață. Iată despre ce este vorba!





Ce minciuni ar trebui să eviți dacă vrei să evoluezi în viață?

1. M-am născut astfel.





Atunci când folosești această expresie pentru a-ți exprima mândria pentru o anumită trăsătură, un talent sau modalitate de a trăi, credința că te-ai născut altfel poate fi una sănătoasă. Dar dacă o folosești ca un refuz de a te deschide în fața unei schimbări sau de a modifica un comportament, nu mai are aceeași însemnătate. Chiar dacă ai avut anumite convingeri pentru o perioadă lungă de timp, te schimbi, înveți și crești în fiecare zi, așa că nu ar trebui să definești atât de ferm ceea ce crezi că te reprezintă. Nu înseamnă că trebuie să faci un proces complet de schimbare, ci doar să rămâi deschis la schimbare. Încăpățânarea excesivă și riscul de a avea un confort scăzut reprezintă consecințele acestei minciuni pe care ți-o spui.





2. Nu poți schimba lumea.





Înainte de a reacționa exagerat, nu toți oamenii pot schimba singuri lumea. Dar este vorba de nenumăratele momente când oamenii au refuzat ideile creative sau nu le-au urmat pentru a ajuta lumea, doar pentru că se simțeau neputincioși. Ești un pește într-un mare ocean, dar la fel au fost și unele dintre cele mai influente persoane din istorie. Trebuie să îți dai seama că ai întotdeauna puterea de a-ți schimba perspectiva asupra lumii, lucru care schimbă în esență lumea.





3. Voi începe mâine / săptămâna viitoare / luna următoare.





Această afirmație necesită cele mai puține explicații și este și cea pe care o crezi cel mai mult. Fie că este vorba despre o schimbare a dietei, despre o revizuire a stilului de viață sau chiar despre o simplă sarcină care îți poate ușura viața puțin în fiecare zi, îți place să amâni lucrurile. Deși nu este realist să te aștepți să realizezi tot ceea ce ți-ar plăcea să faci într-o singură zi calendaristică, problema apare atunci când amâni lucrurile în mod constant. Nu mai amâna lucrurile și fă-le atunci când este momentul!





4. Este prea târziu.





Dacă ai fi realizat acest lucru mai devreme.





A trecut momentul.





Nu mai are rost acum.





Următoarea generație va rezolva acest lucru.





Indiferent cum formulezi această minciună pe care ți-o spui sau ce vârstă ai, îți place să pui anumite lucruri în coșul tău mental, doar pe baza faptului că momentul de a face acel lucru a trecut deja. Deși acest lucru poate fi cauzat de anumite realizări restricționate de vârstă, cele mai multe dintre lucrurile pe care le omitem pot fi încă făcute. Lumea este plină de exemple cu persoane care au reușit atât de multe și după o anumită vârstă sau după ce a trecut momentul, așa că ar trebui să îți urmezi visurile.





5. Ce părere vor avea ceilalți?





Dacă orice am face nu ar implica pe nimeni altcineva și nu am fi văzuți niciodată de nimeni, ar fi uimitor cum am acționa bazându-ne pe intuiție și cum am fi noi înșine. În schimb, lucrurile merg în direcția opusă și viețile oamenilor sunt mai expuse decât oricând. Rezultatul este că lăsăm conștiința de sine să filtreze procesul de luare a deciziilor și avem o teamă de a nu râde ceilalți de noi. Dacă faci ceva cu adevărat important pentru tine, găsirea curajului poate părea un proces dificil, dar este mult mai ușor decât să îți trăiești restul vieții temându-te că vei fi judecat de alții.