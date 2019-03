Victoria's Secret are probleme tot mai mari. Brandul american va închide 53 de magazine

Victoria's Secret plănuiește să închidă anul acesta 53 de magazine, având în vedere că tot mai multe femei își îndreaptă atenția către branduri noi de lenjerie intimă.

Vânzările în magazinele deschise de peste un an au scăzut cu 7% în prima parte a acestui an, au declarat reprezentanții companiei L Brands (LB), care deține Victoria's Secret. Alte branduri importante ale companiei, precum Bath and Body Works, au avut o evoluție bună.





Nu doar Victoria's Secret se confruntă cu dificultăți, ci și brandul său pentru adolescenți numit PINK, potrivit cnn.com.





Unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de magazine pentru lenjerie intimă nu a reușit să se adapteze la cerințele clienților pentru mai multe sutiene realizate pe comandă și nici nu a reușit să transmită mesaje inclusive prin intermediul reclamelor sale. Deși trendurile în materie de marketing s-au schimbat, Victoria's Secret a rămas la același stil care a ajutat brandul să domine industria: sutiene push-up și modele faimoase.





Victoria's Secret s-a bazat pe promotii intense pentru a atrage clienții în magazine, în special de sărbători, iar astfel de discounturi au afectat pofitul, consideră specialiștii CNN Business. Stuart Burgdoefer, CEO L Brands, a declarat că Victoria's Secret a avut "mai multe promoții decât ne-am fi dorit în ultimii ani".





Perioada dificilă de sărbători și planul de a închide magazine sunt cele mai recente frământări din cadrul companiei. În luna noiembrie a anului trecut, CEO-ul Victoria's Secret și-a dat demisia. În decembrie, celebrul show Victoria's Secret realizat an de an a avut cele mai slabe audiențe din toate timpurile. Compania a închis 30 de magazine anul trecut, dorind să iasă din mall-urile cu vânzări slabe.





Victoria's Secret a pierdut 3,8 milioane de clienți în ultimii doi ani în favoarea unor rivale precum Amazon și Aerie, potrivit unei estimări realizate de analistul Neil Saunders.





Revenirea în topuri a celui mai mare brand de lenjerie intimă pare să fie la fel de dificilă.Previziunile pentru 2019 ale companiei mamă, L Brands, au făcut ca acțiunile să scadă cu 7%. În ultimii ani, acțiunile au scăzut cu mai mult de 40%.





"Aruncăm o privire nouă și critică asupra tuturor aspectelor afacerii", a declarat Burgdoefer despre planurile de a remedia problemele Victoria's Secret. Brandul are în continuare peste 950 de magazine numai în Statele Unite.





Competiția a crescut foarte mult în industria lenjeriei intime în ultimii ani. Unele startup-uri precum Adore Me și ThirdLove au reușit să-i slăbească poziția de lider brandului Victoria's Secret prin vânzarea unor sutiene care se potrivesc mai bine indiferent de mărime, dar și prin folosirea unor femei obișnuite în reclamele lor, în locul modelelor.





Reprezentanții companiei au declarat că nu exclud eliminarea show-ului de modă pe care îl produc anual sau adoptarea unui marketing mai inclusiv, care se adresează femeilor de toate mărimile.Dar schimbarea imaginii ar putea fi dificilă, este de părere analistul Janine Stichter.





"Oamenii identifică Victoria's Secret cu ceea ce a fost în ultimii 20 de ani - modele foarte sexy și editate în Photoshop. Dacă vor să schimbe radical această imgine, nu cred că vor părea prea autentici. Nu au prea multe opțiuni", a declarat analistul.