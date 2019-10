Sezonul acesta se poartă paltoanele și jachetele cu imprimeu leopard. 10 modele din care să alegi

Stilul animal print este un trend important al acestui an. Poți alege dintr-o varietate largă de astfel de imprimeuri, precum piele de șarpe sau zebră, dar modelul leopard este deja unul clasic, care nu se demodează niciodată.

O haină din blană artificială cu imprimeu leopard este una dintre piesele statement care nu ar trebui să-ți lipsească din garderobă. O poți purta an de an și va avea întotdeauna un look modern și interesant.

De la Catherine Deneuve, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot și până la Madonna, Kate Moss sau Kendall Jenner, majoritatea starurilor au purtat cel puțin o dată haina din blană artificială cu imprimeu leopard. Este o piesă vestimentară esențială în orice garderobă, fiind alegerea perfectă atunci când vrei să-i oferi ținutei tale un aer sofisticat și sexy.Poți include paltoanele, jachetele și hainele din blană artificială cu imprimeu leopard în orice ținută, fie că este de zi sau de seară, casual sau chiar office. Arată excelent în orice combinație. De asemenea, orice model și croială reprezintă o alegere bună. Trebuie doar să găsești stilul care te reprezintă cel mai bine. Chiar și un sacou cu un astfel de imprimeu este o variantă de luat în calcul, pentru zilele nu foarte reci de toamnă.

Descoperă zece paltoane și jachete cu imprimeu leopard din care poți alege în acest sezon: