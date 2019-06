Schimbările climatice ar putea afecta inima bebelușilor

Studiu a fost publicat în Journal of the American Heart Association . Acesta sugerează că, începând cu anul 2025, căldura extremă provocată de schimbările climatice ar putea duce la o creștere a numărului de copii născuți cu defecte cardiace în Statele Unite. Defectele congenitale ale inimii sau anomaliile inimii cu care se nasc copiii afectează în jur de 40.000 de nou-născuți în fiecare an în Statele Unite, potrivit unei declarații a American Heart Association.