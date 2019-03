8 lucruri pe care trebuie să le ştii despre bărbatul din zodia Fecioară

Bărbatul din zodia Fecioară este unic şi are o abordare diferită în ceea ce priveşte relaţiile.

Ce trebuie să ştii despre bărbatul din zodia Fecioară?

La suprafaţă, el poate părea rece, detaşat şi indiferent, dar adânc în sufletul lui poate fi extrem de iubitor. El este un partener minunat pentru femeile care sunt capabile să renunţe la aşteptările lor tradiţionale în ceea ce priveşte modul în care se desfăşoară o poveste de dragoste.Ca semn de pământ, sexul şi dragostea sunt modalităţi naturale şi sănătoase pentru exprimarea sentimentelor. Nu e un lucru prea simplu pentru el să se ataşeze emoţional. El tinde să pună la îndoială validitatea sentimentelor lui şi să acorde mai multă atenţie intelectului. Multe femei interpretează greşit minimalismul emoţional al acestuia şi îl privesc ca lipsă de interes, când, de fapt, este pur şi simplu, o abordare diferită. Răbdarea şi o minte deschisă sunt vitale dacă vrei să explorezi intimitatea bărbatului Fecioară Semnalele mixte sunt obişnuite pentru bărbatul din zodia Fecioară. El va suna atunci când vrea, aşa că nu va păstra tăcerea timp de două sau trei zile doar pentru a fi cool sau pentru a nu părea disperat. El te poate suna la o zi după întâlnire, doar pentru a conversa, dar asta nu înseamnă că e îndrăgostit până peste cap.Să se îndrăgostească şi să îşi deschidă sufletul nu sunt lucruri pe care le poate face cu uşurinţă. Dacă ai nevoie de rezultate instantanee şi semnale tradiţionale de romantism, cum ar fi flori, mesaje siropoase sau afecţiune punblică, ai putea să îţi iei gândul.Mercur, planeta intelectului şi a comunicării, are un efect mare asupra bărbatului din această zodie. Lui îi place să vorbească despre orice şi cu oricine, pentru că lumea lui este compusă din idei şi gânduri. Pentru el, preludiul constă într-o dezbatere incitantă, aşa că dacă eşti superficială sau liniştită, fie trebuie să citeşti mai mult, fie să ieşi din cochilie.Bărbatul născut în zodia Fecioară are nevoie de timpul lui singur. Are limite foarte ferme şi nu va aprecia pe nimeni care intră în spaţiul lui personal sau în intimitatea lui. Trebuie să accepţi să îl laşi să stea şi singur. Foarte rar e infidel, aşa că nu trebuie să fii nesigură.Fecioara este cea mai muncitoare din întreg zodiacul. De aceea, îşi pune viaţa profesională mai presus de orice. Dacă vrei doar să te distrezi cu el, atunci ar trebui să te reorientezi. Cu el trebuie să vorbeşti despre cariera şi proiectele sale. Partenera sa trebuie să fie la fel de ambiţioasă ca şi el şi să aibă aceleaşi preocupări.Bărbatul din Fecioară se închină integrităţii şi onestităţii. El nu face complimente sau să acţioneze cu un scop ascuns, dar, dacă îl întrebi, îţi va spune părerea lui sinceră despre un anumit lucru sau subiect. Dacă poţi fi cinstită şi deschis, el va fi un partener care te va revigora şi care te va susţine pe viaţă.Bărbatul din această zodie nu se simte confortabil atunci când vine vorba de sentimente. El îşi manifestă dragostea prin acţiunile sale de zi cu zi şi e capabil de un angajament serios, dar sentimentele lui sunt lucruri pe care tinde să le ignore sau să le evite. Fiind calmă şi încrezătoare e cel mai bun mod de a-l face să se simtă în regulă în preajma ta.Acest nativ este vindecătorul zodiacului şi este o companie extraordinară pentru cei care trec printr-o perioadă mai puţin plăcută. El pune preţ pe sănătate şi pune lucrurile practice mai presus de lux, astfel încât nu este adeptul restaurantelor stilate, deşi iubeşte mâncarea bună. Dacă ai obiceiuri proaste, el va încerca să te ajute să scapi de ele fără să fie dur, aşa că nu încerca să îi ascunzi slăbiciunile. El poate şi vrea să te ajute să scapi de probleme.