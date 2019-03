Cum este bărbatul din zodia Săgetător în dragoste

Dacă te-ai îndrăgostit de un bărbat din această zodie, atunci felicitări!

Săgetătorului nu îi e frică să-şi asume responsabilităţi şi nu fuge de relaţiile serioase

Ţine-l aproape, dar nu încerca să-l controlezi

Săgetătorul poate fi foarte direct şi clar

Uneori, sinceritatea este cea mai bună politică

Există întotdeauna excepţii de la reguli

Un Săgetător nu se va mulţumi niciodată doar cu frumuseţea

Bărbatul din zodia Săgetător este o persoană mereu conştientă de ceea ce se întâmplă în jurul ei. El caută întotdeauna sensul vieţii sale sau al universului în întregime. Întotdeauna studiază sau învaţă ceva nou. Se poate plictisi cu uşurinţă, mai ales cu o parteneră care este închisă la minte sau blocată în lumea sa. Nu are răbdare pentru asta.Dacă nu eşti pregătită să renunţi la tot şi să explorezi lumea în termenii lui, atunci vei constata cum apelurile şi mesajele sale de vor opri destul de brusc. Cu toate acestea, înainte va încerca să vadă dacă mai poate salva ceva şi îţi va da o singură şansă prin care să îi demonstrezi că eşti deschisă aşa cum este el şi că eşti dispusă să faci un pas spre necunoscut. El caută un partener în crimă, călătorii şi iubire.Dar nu e nici un Sfânt! Acesta poate flirta neîncetat şi se poate pune în poziţia de a-şi idolatriza un potenţial partener până la punctul de a uita pe toată lumea şi de orice altceva. El poate deveni obsedat de tine şi să nu mai vrea nimic altceva în afară de tine. Problema este că acest lucru i se poate întâmpla frecvent. Va fi la latitutdinea ta dacă să-l laşi să se joace şi să exploreze sau să încerci să-l ţii în lesă.Nu există nicio garanţie cu nimeni că nu vei fi înşelată, şi acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul Săgetătorului. Cu toate acestea, el este loial până la capăt, dar asta nu înseamnă că este şi orb.Nu are intenţii rele, pur şi simplu el nu gândeşte înainte de a vorbi. Dacă îi trece ceva prin cap, simte că e bine să îţi spună, mai ales dacă e ceva de care ai putea beneficia. El este, de asemenea, doritor de a-şi împărtăşi înţelepciunea cu ceilalţi şi de a-i învăţa lucruri, chiar dacă asta înseamnă că va fi subiect de critică.Aşadar, dacă decizi să-ţi schimbi înfăţişarea, iar el nu e de acord, îţi va spune. Dacă vrei să ştii dacă pantalonii pe care îi porţi te fac să pari grasă sau nu, mai bine nu îl întrebi pe el! Pe de altă parte, onestitatea lui este ceva ce poţi şi trebuie să preţuieşti. Este rar pentru un om să ignore sentimentele partenerului său pentru a adera la sentimentul de onestitate.Cu el, nu va trebui niciodată să îţi pui întrebări sau să-i pui la îndoială motivele. El îţi va spune întotdeauna ce simte şi ce păreri are, indiferent dacă rezonează cu tine sau nu.Săgetătorului nu îi place să fie urmărit. El poartă un arc, o săgeată şi e jumătate om, jumătate animal, aşa că nu alerga după el. El nu va ştii ce e cu tine, aşa că va fugi în loc să se întoarcă cu faţa spre tine.Acest lucru poate fi destul de frustrant. Fii misterioasă, greu de găsit şi obţinut. Atrage-l şi vorbeşte despre tot ce vrea el să vorbească. Chiar dacă nu te interesează tot ce are de spus şi nu te vor atrage tot timpul pasiunile lui, fii înţeleaptă şi ascultă-l.Mintea este cheia pentru el şi are standarde înalte în ceea ce priveşte persoana de lângă el. Are un ideal. Va trebui să ai caracteristici grozave din punct de vedere fizic, mental şi emoţional. Îi place să fie provocat şi urăşte plictiseala. Nu poţi niciodată să te odihneşti alături de el sau să intri într-o zonă de confort cu el.Dacă eşti în vizorul lui, ar trebui să ştii că el nu pierde niciodată. Atunci când îşi trage arcul şi eliberează săgeata, singura întrebare va fi când şi nu dacă.