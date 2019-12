Reinventează-te! Alege un look nou pentru 2020

Venirea unui nou an este prilejul perfect pentru a experimenta lucruri noi. Este momentul în care simțim nevoia unei schimbări care vizează, cel mai adesea, aspectul fizic.

Și, cum albastrul clasic a fost desemnat culoarea anului 2020 cu doar câteva zile în urmă de către Pantone, nu avem cum să nu îl luăm în considerare atunci când vine vorba de un nou look cu care ne dorim să pășim în noul deceniu.

Albastru este o nuanță care exprimă încredere, credință, constanță și protecție, toate acestea oferindu-ne un sentiment de liniște, calm și curaj care nu trebuie să ne lipsească în noul an 2020. Un an nou este momentul cel mai potrivit pentru un look reinventat care să ne facă să ne simțim frumoase atât la exterior, cât la interior.



Inspirându-ne de la această nuanță reconfortantă, iată ce ne-am propus pentru anul ce vine și ce vă recomandăm și vouă, începând chiar de azi:

Plimbări în aer liber

Revitalizarea părului

Manichiura creativă

Ten îngrijit

Încearcă ceva nou

Petrecem foarte mult timp în spații închise, așa că ieșirile în natură ne oferă destinderea și deconectarea de care avem nevoie. Mișcarea înseamnă sănătate atât pentru corp, cât și pentru spirit.Înainte de a-ți recomanda un nou stil pentru coafura ta, primul pas este hidratarea și hrănirea părului. Vei simți imediat efectul de îmbunătățire și, indiferent de nuanța pe care o preferi, părul tău va fi în primul rând sănătos.Transformă-ți ideile în realitate cu un stil nou de manichiură în fiecare lună.French, piatră lichidă sau combinații de modele și culori sunt doar câteva opțiuni cu care te poți juca.Fiecare dintre noi are o rutină zilnică de îngrijire a tenului: demachiant, cremă de zi, de noapte sau anti-rid...însă, o dată pe lună, tenul are nevoie de ceva mai mult. O sesiune de tratament facial pentru eliminarea celulelor moarte, vitaminizare și hidratare este recomandată minim o dată pe lună. La aceasta, poți adăuga un masaj de lifting pentru a completa efectele benefice ale tratamentului facial.

Cum ar fi un nou stil de make-up, combinat cu gene noi și sprâncene stilizate.

Iar daca adaugi și culoarea Classic Blue, vei avea un look de nota 2020.

