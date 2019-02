Frumusețe din interior: Cum să ai un ten strălucitor fără cosmetice

Tratamentele pentru îngrijirea pielii din prezent pun accent pe înfrumusețarea superficială a pielii, din exterior.

Nu este susținută capacitatea corpului de a menține pielea frumoasă și strălucitoare din interior. Este cunoscut faptul că cele mai multe probleme ale pielii au o cauză internă, de la acnee și până la psoriazis sau eczme.





Pielea este un organ complex care se bazează extrem de mult pe funcționarea internă a organismului - digestia, echilibrul hormonal sau imunitatea au un rol major asupra aspectului pielii. Dacă pielea ta este lipsită de strălucire și pare obosită, atunci este cazul să acorzi o atenție deosebită modului în care funcționează organismul tău și cum o afectează. Iată ce poți face pentru a avea un ten frumos din interior:





Echilibrul hormonal





Este cunoscut de mult timp faptul că echilibrul hormonal este un factor care contribuie la apariția acneei, iar acest lucru are de obicei legătură cu nivelul testosteronului din organism, dar și cu dezechilibre ale estrogenului și progesteronului. Dieta și stilul de viață pot afecta echilibrul hormonal, iar pentru a-l regla ar trebui să faci unele schimbări simple:





- mănâncă mai multe alimente bogate în zinc, precum semințe de floarea soarelui, carne de pasăre, fructe de mare sau tahini (pastă de susan).





- consumă alimente cu efect antiinflamator, așa cum sunt turmericul, varza, fructele de pădure, avocado. A fost descoperit în unele studii că resveratrolul, care se găsește în struguri și afine, susține protecția naturală a corpului împotriva efectelor nocive ale razelor UV și împotriva stresului oxidativ.





- menține echilibrul glucozei din sânge prin scăderea consumului de zahăr, dar și prin mese echilibrate care conțin fibre, grăsimi sănătoase și proteine.





- include alimente bogate în fibre, precum fructele, legumele sau cerealele integrale și consumă alimente probiotice, așa cum sunt iaurtul, murăturile, varza murată, brânza fermentată etc.





- mănâncă alimente bogate în vitaminele B12 (ficat, pește, lactate, ouă etc.), B6 (ficat, pește, cereale integrale, nuci și semințe, lapte etc.), seleniu (cereale, pește, fructe de mare, usturoi etc.) și iod (pește, midii, nuci, lactate).

Buna funcționare a ficatului și detoxifierea





Ficatul este responsabil pentru eliminarea compușilor nocivi din organism (toxine, reziduri de plastic, poluare, alcool, medicamente etc.), dar și a unor hormoni, precum estrogenul.Pielea este una dintre cele mai mari rute de eliminare a toxinelor din corp, iar dacă ficatul nu funcționează corespunzător, atunci efectele se observă și la nivelul pielii.





Ficatul are nevoie de mulți nutrienți pentru a funcționa corect, iar cei mai mulți dintre aceștia trebuia să vină din alimentație:

- vitamine din grupul B (pe care le găsești în fasole, ovăz, nuci, semințe, ouă etc);

- acid folic (verdețuri, sfeclă, avocado etc.);

- vitamina C (fructe de pădure, ardei gras roșu, roșii, citrice, kiwi etc.).





Sănătatea intestinelor





Bacteriile benefice care se află în mod natural în intestine au un rol major în sănătatea întregului organism, inclusiv a pielii.Unele tulpini nocive pot contribui la apariția inflamației în organism, iar un nivel scăzut al bacteriilor benefice din intestine poate scădea sistemul imunitar, afectând negativ pielea.





Studiile au asociat flora intestinală dezechilibrată și o funcție digestivă slabă cu probleme ale pielii precum eczeme, acnee și psoriazis, iar unele persoane descoperă că simptomele se agravează în urma unui tratament cu antibiotice.





Pentru că bacteriile din intestine sunt sensibile la factorii externi, antibioticele, medicamentele, prea mult zahăr, alcoolul și alți factori le pot dezechilibra.