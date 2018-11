5 schimbări de dietă pentru un ten mai frumos și mai sănătos

Cercetările recente schimbă modul în care privim terapiile de înfrumusețare. Studiile arată că ar trebui să punem mai mult accent asupra unui stil de viață sănătos decât asupra remediilor superficiale care tratează problemele.

Ia suplimente de vitamina D3 pentru piele frumoasă și păr strălucitor

Consumă alimente și băuturi ce conțin probiotice

Înlocuiește uleiul de pește cu uleiul de krill

Folosește tratamente cu turmeric

Elimină alimentele cu efect alergen

Cu alte cuvinte, frumusețea chiar vine din interior, iar acest lucru se aplică perfect când vine vorba de sănătatea și frumusețea tenului. Iată șapte schimbări pe care să le faci în dieta ta pentru a avea o piele mai frumoasă, cu un aspect tânăr și fără imperfecțiuni:Sintetizată de piele în urma expunerii la razele UVB, vitamina D, care este cunoscută și drept "vitamina soarelui", este considerată tot mai importantă de medicii dermatologi. Prima dată i-au observat efectele în cazul tratării pacienților cu psoriazis, o bolă a pielii cauzată de dezvoltarea accelerată a celulelor. Recent, "studiile au arătat că vitamina D3 poate activa creșterea părului printr-un efect similar, de stimulare a metabolismului foliculilor de păr și reglarea dezvoltării celulelor acestora", declară medicul dermatolog Michelle Henry pentru health.com.De asemenea, vitamina D este recomandată de medicii dermatolgi pentru tratarea acneei, datorită faptului că fortifică bariera hidrolipidică a pielii, prevenind uscarea pielii și creșterea producției de sebum cauzată de deshidratare."Vitamina D reglează sistemul antimicrobian al pielii, stimulând producția de peptide antibacteriene, numite catelicinide. De aceea, fără suficientă vitamina D3, sunt mai predispuși la dezvoltarea infecțiilor și afecțiunilor inflamatorii", mai spune medicul."Există o conexiune de necontestat între tractul gastrointestinal și piele, iar inflamația din interior se manifestă și la exterior", spune medicul dermatolog Robyn Gmyrek.Probioticele sunt bacterii "bune", care susțin digestia și nu numai. Acestea țin sub control dezvoltarea bacteriilor nocive din intestine, dar un rol în reducerea inflamației, îmbunătățirea imunității și neutralizarea radicalilor liberi care contribuie la îmbătrânirea prematură. Alimentele bogate în probiotice sunt în special cele fermentate, precum iaurt, kefir, murături, varză murată, borș sau kombucha, o băutură fermentată pe bază de ceai.Pescut din cele mai curate oceane, krillul antarctic este un crustaceu foarte mic, ce conține cantități mari de acizi grași esențiali omega 3 și un antioxidant numit astaxantin, care acționează precum un conservant natural ce elimină efectele radicalilor liberi și mențin prospețimea uleiului de krill."Uleiul de krill ne oferă necesarul de omega 3 de care pielea are nevoie pentru a forma o barieră echilibrată și de a lupta împotriva inflamației", declară cosmeticiana Kristina Holey, potrivit health.com.Uleiul de krill are aceleași efecte benefice asupra sistemului vascular și asupra articulațiilor precum uleiul de pește.De asemenea, omega 3 din uleiul de krill este mai ușor absorbit de organism decât cel din uleiul de pește.Turmericul este pudra obținută din rizomii plantei numite curcumă. Iar capacitățile sale vindecătoare pentru piele și nu numai sunt date de ingredientul activ numit curcumină, un polifenol care are proprietăți antioxidante, antimicrobiene și antiinflamatoare, susține cercetătorul în nutriție Barbara Delage. Atunci când este luată pe cale orală, curcumina este metabolizată rapid și eliminată din organism, ceea ce îi limitează efectele.Dar aplicată pe piele, sub forma unui gel de corp sau a unui ulei facial, curcumina poate ajuta la tratarea unor probleme ale pielii prin reducerea inflamației și accelerarea vindecării. Unele studii au arătat că aplicarea cutanată a curcuminei ar putea trata leziunile precanceroase ale pielii prin eliminarea celulelor afectate.Ce au în comun glutenul, produsele lactate, soia, nucile (în special arahidele), zahărul și cafeaua? Se pare că sunt principalii factori alimentari care declanșează acneea, eczema și iritațiile, inclusiv în cazul persoanelor care nu sunt alergice, susține medicul dermatolog Dendy Engelman.Cele mai multe dintre ele ne afectează hormonii, cauzând producția exagerată de sebum, coșuri și efect de față umflată. "Cafeina din cafea este un alcaloid care crește nivelul cortizolului, ceea ce provoacă inflamarea pielii", spune medicul.Dacă suspectezi că un aliment îți provoacă probleme ale pielii, încearcă o dietă prin eliminare. Elimină timp de 8-12 săptămâni toate alimentele pe care le suspectezi, apoi introdu-le treptat, câte unul pe săptămână. "Dacă unul dintre aceste alimente îți agravează acneea, nu înseamnă că trebuie să renunți la el pentru totdeauna. Dar scade consumul atunci când pielea ta reacționează negativ la el", recomandă dermatologul.