10 cele mai bune uleiuri esențiale pentru prevenirea și tratarea ridurilor

Când vine vorba de tratamentele antiîmbătrânire pentru ten, există numeroase opțiuni în comerț. Dar dacă preferi variantele naturale, atunci uleiurile esențiale sunt cele mai bune alegeri.

Acestea conțin numeroși antioxidanți care ajută la reducerea și prevenirea semnelor de îmbătrânire, având afect de netezire asupra ridurilor. Iată ce uleiuri să folosești:





Ulei de rodie





Uleiul esențial de rodie este extrem de benefic sub formă de antioxidant aplicat topic. Este bogat în ingrediente active care au proprietăți antiinflamatoare, antimicrobiene și anticancerigene. Potrivit unui studiu recent, citat de stylecraze.com, uleiul de rodie ajută la regerarea epidermei (stratul superior al pielii) prin stimularea cheratinocitelor, celulele care produc cheratina ce are rol protector. În același timp îmbunătățește elasticitatea și fermitatea pielii.





Ulei esențial de lămâie





Uleiul esențial de lămâie este bogat în antioxidanți care protejează pielea de stresul oxidativ prin neutralizarea radicalilor liberi. Conține acid ascorbic, alfa-tocoferol - un ingredient cu efect antiîmbătrânire - și glutation care îmbunătățește mecanismul natural de apărare al pielii. Aplicarea uleiului esențial de lămâie previne îmbătrânirea prematură și îmbunătățește capacitatea de protecție a pielii.





Ulei de rozmarin





Uleiul de rozmarin are proprietăți antibacteriene care ajută la vindecarea diferitelor probleme ale pielii precum dermatită, eczemă sau rozacee. Previne stresul oxidativ, care este una dintre cauzele îmbătrânirii. Extractul de rozmarin are un puternic efect antioxidant ce previne alterarea lipidelor naturale de la suprafața pielii și întârzie îmbătrânirea.





Ulei esențial de măceșe





Uleiul de măceșe are efect antiinflamator asupra pielii. Conține acid linoleic, carotenoide și vitamina E, care au beneficii antiîmbătrânire. Uleuiul din semințe de măceșe conține de asemenea și cantități mari de acid fenolic care previne inflamația și stresul oxidativ, ambele având un rol în procesul de îmbătrânire a pielii.





Ulei esențial de tămâie





Acest tip de ulei esențial îmbunătățește mecanismul natural de apărare al pielii împotriva bacteriilor și în același timp tonifică și menține elasticitatea tenului. Un studiu a arătat că uleiul de tămâie are și efect antiinflamator. Stimulează regenerarea celulară și previne apariția inflamației. Ajută la vindecarea rănilor și reduce aspectul cicatricilor. Are același efect și asupra ridurilor.





Ulei de ylang-ylang





Uleiul esențial de ylang-ylang este antioxidant și are proprietăți de combatere a radicalilor liberi.În același timp stimulează procesul de reînnoire celulară. Ajută pielea să se refacă și îi oferă mai multă elasticitate.





Ulei esențial de geranium





Acest ulei esențial are multiple beneficii pentru piele. Are capacități antiseptice și de vindecare. Uleiul de geranium nu provoacă iritații la nivelul pielii și nici nu are efecte secundare. De asemenea, poate trata probleme precum eczeme sau dermatite și poate regla producția de sebum în cazul tenului gras. Datorită proprietăților antioxidante menține pielea tânără și sănătoasă.





Ulei esențial de salvie





Acest antidepresiv natural este la fel de benefic și pentru piele. Reduce efectul nociv al radicalilor liberi care pot afecta ADN-ul celular, ducând la îmbătrânirea prematură a pielii. Folosirea uleiului esențial de salvie te ajută să-ți păstrezi pielea tânără.





Ulei esențial de santal





Încă din perioada antică, santalul a fost inclus în medicina ayurvedică datorită proprităților sale vindecătoare. Uleiul de santal combate efectul oxidativ. De asemenea, studiile au arătat că are capacitatea de a îmbunătăți aspectul pielii afectate de negi, acnee, psoriazis sau eczeme.





Ulei din semințe de morcovi





Uleiul din semințe de morcovi este recunoscut pentru capacitatea de a proteja pielea de razele soarelui.Este folosit în produse cosmetice datorită proprităților sale antioxidante. Un studiu a arătat că uleiul de morcovi poate regenera pielea prin prevenirea degradării celulelor sănătoase.





Cum să folosești uleiurile esențiale pentru piele





Uleiurile esențiale nu se aplică niciodată pe piele nediluate. Acestea pot avea efect iritant și provoacă arsuri chimice pe piele. De aceea trebuie să le diluezi întotdeauna cu un ulei purtător. Iată câteva uleiuri cu care să diluezi uleiurile esențiale:





- ulei de jojoba

- ulei de argan

- ulei de avocado

- ulei de migdale

- ulei din sâmburi de struguri

- ulei de măsline





Alege un ulei purtător și amestecă-l cu uleiul esențial pe care dorești să-l folosești. Poți să pui zece picături de ulei esențial într-o linguriță de ulei purtător (aproximativ 5 ml). Înainte de a aplica pe față testează puțin amestec de uleiuri pe mână, pe partea interioară a cotului.