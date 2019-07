Ce trebuie să știe orice femeie care își dorește sâni mai mari

E un lucru deja cunoscut faptul că noi, femeile, nu ne mulțumim cu noi, așa cum suntem. De regulă, ne dorim întotdeauna inversul a ceea ce avem - spre exemplu, eu am părul ondulat, dar îmi place? Nu! Întotdeauna mi-am dorit să am părul drept, drept, drept, lipit de scalp. Prietenele mele care au părul drept mă invidiază pentru podoaba mea capilară. Așa suntem noi.

Cunosc și femei care sunt trase prin inel, slabe ca un șnur și da, eu le invidiez, dar știți ce? Ele își doresc câteva kilograme în plus!



La fel stau lucrurile și când vine vorba despre mărimea sânilor



Femeile cu sânii mici și-i doresc mai mari, iar cele cu care natura a fost mai darnică nici nu concep o astfel de dorință.



Din fericire, pentru ambele tipuri de femei, există astăzi soluții accesibile. Eu am să vreau să vă vorbesc acum despre sânii mici și cea mai potrivită intervenție de augmentare mamară.



Mult timp, operațiile pentru mărirea sânilor au fost privite cu teamă și suspiciune. Au existat și încă există tot felul de mituri în jurul lor: că sânii se vor lăsa, că se va sparge ”punga cu silicon”, că femeile care au apelat la intervenția de mărire a sânilor nu pot alăpta și multe altele. În plus, exista și problema cicatricilor.



Singura modalitate de augmentare mamară care nu lasă urme



Există mai multe moduri de introducere a implantelor: prin șanțul submamar (când incizia se face sub sân, urmând forma sânului), periareolar (când incizia se efectuează în zona pigmentată a areolei mamere) și transaxilar (incizie prin axilă).



Cea mai avansată tehnică de efectuare a operației de augmentare mamară este cea cu incizie prin axilă, caz în care nu rămâne nicio cicatrice vizibilă care să dea bătăi de cap. În plus, vindecarea după o astfel de intervenție se produce mult mai repede pentru că se află într-un pliu cutanat unde pielea este mobilă, acesta este si motivul pentru care nu este detectabilă după vindecare.



Operația de mărire a sânilor prin incizie la nivelul axilei



Medicul care a introdus această tehnică în România este dr. Șerban Porumb, de la Estetis Clinic, din Oradea. Cu peste 13 ani de experiență și specializare în străinătate, dr. Șerban Porumb a fost primul chirurg din România care a utilizat tehnica endoscopică cu introducerea implantului prin axilă în 2010, în prezent cea mai avansată tehnică pentru mărirea sânilor și singura care nu lasă cicatrici la sâni. A efectuat peste 500 de astfel de intervenții.



Un alt avantaj este faptul ca precizia cu care se efectuează intervenția este mai mare pentru că implanturile sunt plasate cu ajutorul unui endoscop („laser”) conectat la un monitor, ambele full HD, ceea ce îi permite chirurgului vizualizarea câmpului operator și a disecției cu maximă precizie și claritate.

Fotografia este făcută la 6 luni de la intervenție.

De ce e de preferat operația de mărire a sânilor prin incizie la nivelul axilei



Prin folosirea acestui tip de incizie sunt evitate cicatricile la nivelul sânului și tăierea țesutului mamar pentru plasarea implantul. În mod normal, cicatricea de sub braț se vindecă extrem de bine și este abia detectabilă.



Datorită folosirii monitorului care mărește câmpul operator de aproximativ trei ori, cu pense speciale cu nanotehnologice, atraumatice, similar chirurgiei robotice, recuperarea e mai rapidă, iar riscul de desensibilizare (pierderea sensibilitătii sau amorțire) al pielii sânului și sfârcului, mai mic decât cu tehnica clasică.



În plus, riscul ca implantul să iasă sau să fie expus prin tăietura de sub sâni (ca în cazul tehnicii clasice) este practic ZERO! În cazul tăieturii pe sub sâni, datorită presiunii mari la nivelul cicatricii de sub sâni, uneori aceasta se poate deschide și implantul sa fie expus.



Și cel mai important avantaj, pentru femeile care au în plan să devină mame după intervenție, este că alăptarea nu va fi absolut deloc afectată și își pot hrăni copiii la sân fără absolut nicio problemă.



Practic, ca să revenim de unde am pornit, augmentarea mamară prin această tehnică te poate mulțumi pe toate planurile. Nu îți face părul drept dacă îl ai ondulat și nici invers, dar dacă ai sâni frumoși - așa cum îți dorești, părul s-ar putea să nu te mai intereseze. Si daca tot e sa faci operatia asta, de ce sa nu o faci cu stil și fără cicatrici la sâni!