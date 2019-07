Florin Georgescu, omul care a adus sportul mai aproape de nevăzători

Florin Georgescu, Președintele Asociației Tandem Arena, este nevăzător de la doisprezece ani, dar asta nu l-a împiedicat să aibă un job normal, un doctorat în psihologia educației și să meargă peste 5000 de kilometri pe bicicleta în tandem.

Sportul, în special ciclismul în tandem, i-a schimbat stilul de viață. Din 2010, de când s-a urcat prima dată pe bicicletă alături de prietenul lui, Alexandru Răcănel, și-a dorit să le ofere tuturor nevăzătorilor posibilitatea să încerce ciclismul în tandem.Florin este unul dintre cei peste 93.000 de nevăzători din România. Unul norocos pentru că iese din casă fără teamă, are un job full time și face sport. Îi place să vorbească despre cărți, filme și să povestească întâmplări amuzante din Doi pe Bicicletă, Caravana Casper, Vezi Dincolo de Limite, proiectele pe care le-a fondat pentru a le oferi persoanelor cu deficiențe posibilitatea de a-și descoperi o nouă pasiune și de se integra mai ușor.Își amintește cât de mult s-a bucurat de peisajele descoperite în România de pe bicicletă și cum era să cedeze psihic în drumul spre Londra, în 2012.“Eram un om destul sedentar înainte, noroc cu prietenul meu Alexandru că s-a sesizat. El m-a convins să mergem pe o bicicletă în tandem. Ideea era să combatem sedentarismul meu zi de zi, dar ne-a plăcut așa de mult ciclismul în tandem, încât am conceput proiectul Doi pe Bicicletă și am plecat în jurul României. După asta, în 2012, am pedalat de la Arad la Londra, cam 100 kilometri pe zi, pe vânt, ploaie, dealuri, aici chiar am simțit de câteva ori că nu mai rezist psihic. Atunci mi-am dat seama cât de mult poate schimba sportul viața unui om și am înființat Asociația Club Sportiv Tandem Arena, cu scopul de a aduce sportul mai aproape de oamenii cu deficiențe.“Vara trecută, opt ani mai târziu, Florin a găsit finanțare să dezvolte tabăra Tandem BikeFland, unde copiii nevăzători au învățat să meargă pe biciclete în tandem. Proiectul a avut un real succes, atât pentru părinții care au avut încredere să-și lase copiii în tabără, cât și pentru cei implicați, de la văzători, la copii nevăzători sau antrenori.“A fost minunat modul în care copiii sănătoși și-au luat în serios misiunea. Este o provocare pentru un pilot de tandem de 11 – 12 ani să știe că are în spate un puști de-o seamă cu el, dar cu un grad oarecare de deficiență de vedere. Copiii au găsit metodele lor de comunicare, au găsit singuri metodele și mecanismele de interacțiune și distracție. S-au creat prietenii pentru o viață, și nu mă hazardez. La doar două săptămâni de la terminarea tabere, o puștoaică de 15 ani de la Cluj a venit în București pentru a se întâlni cu pilotul de tandem din tabără, o puștoaică de 11 ani. Daria și Denisa ne-au demonstrat că demersul nostru este unul corect.”Anul acesta proiectul Tandem BikeFland a primit din nou sprijin din partea finanțatorului, iar prima serie de copii deja s-au întâlnit între 10 – 17 iulie la Izvorani, urmând ca între 26 iulie – 2 august să revină grupuri de copii din Brașov, Timișoara și Cluj Napoca.La finalul proiectului, toate bicicletele tandem folosite vor fi donate către școli, pentru ca un total de 328 de copii să se poată bucura de ele pe tot parcursul anului.„Anul acesta am avut surpriză ca o echipă de copii din Buzău, care au mers pe tandem pentru prima dată în tabăra Tandem BikeFland, să facă din ciclism o pasiune și chiar mai mult de atât. Robert și Alexandru au participat la competiții de tandem prin țară, obținând locuri importante. Dovada că diferențele chiar pot crea competențe.Florin spune că nu ar fi reușit să construiască toate proiectele fără ajutorul oamenilor frumoși pe care i-a strâns în jurul lui. În schimbul încrederii și dedicării pe care o primește, el oferă idei și diverse oportunități care să le facă viața mai bună oamenilor cu deficiențe.