9 lucruri pe care le fac femeile care nu se lasă păcălite de bărbaţi

Te-ai săturat să investeşti timp şi energie în bărbaţii nepotriviţi, ajungând mereu să fii frustrată şi rănită?

Iată 9 lucruri pe care le poţi face pentru a te asigura că merită să dai o şansă cuiva:

Cu siguranţă ai făcut tot ce ai putut pentru a aduce pace şi fericire în viaţa ta, aşa că nu ai niciun motiv să laşi pe cineva să intre în viaţa ta şi să îşi bată joc de tot. Totuşi, nu trebuie să renunţi la dragoste. Vrei să întâlneşti persoana potrivită, pe cineva care să te provoace, să te inspire şi să te adore. Cum să obţii asta, dar în acelaşi timp să îţi protejezi inima?Dacă nu se iubeşte şi nu se apreciază, probabil că nu va putea să facă aceste lucruri nici cu tine. Găseşte pe cineva plin de încredere, acest lucru este foarte important.Priveşte atent spre viaţa sa. Are relaţii sănătoase şi de lungă durată cu prietenii şi familia? Are bani şi este responsabil? Are o relaţie bună cu fosta sau cu copiii, după caz? Asigură-te că viaţa lui se desfăşoarp fprp probleme înainte de a-i permite să intre în a ta.Gândeşte-te la lucrurile care te-au rănit în relaţiile anterioare şi scrie-le. A fost fostul tău partener pasiv-agresiv, negativistm critic, non-comunicativ sau rece? Dacă cel din faţa ta are acelaşi comportament greşit, cere-i să se oprească. Dacă nu poate, mergi mai departe! Meriţi să fii tratată frumos!Acţiunile sale arată că îi pasă de tine, mai mult decât cuvintele lui. Îşi face timp pentru tine şi rămâneţi conectaţi atunci când nu e cu tine? Îţi face promisiuni şi se ţine de ele? Un iubit care este grijuliu, generos, consecvent şi amabil va fi într-o bună zi un soţ cu aceleaşi calităţi.Cu timpul, el ar trebui să înceapă să te includă în fiecare plan al vieţii sale, fără excepţie.Te întâmpină în casa şi în biroul lui, te invită să îi cunoşti prietenii şi familia şi să petreceţi timp alături de aceştia, şi mai mult decât atât, trebuie să fie mândru cu tine! Dacă e încântat să te aibă în preajmă şi vrea să te includă în complet în viaţa lui, atunci e de păstrat.Dacă un bărbat este implicat total, atunci te va face o prioritate. Va vrea să petreceţi mai mult timp cu tine şi îţi va spune ce îi place la tine. Nu va fi nevoie să te întrebi cum se simte sau să aştepţi cu nerăbdare apelul lui. Dacă te vrea, vei ştii asta.Dacă te deranjează ceva, spune-i. Dacă îţi respinge sentimentele sau devine defensiv, e un semnal de alarmă. Întâlneşte-te cu acel bărbat care este capabil să-şi evalueze propriul comportament şi să facă schimbări atunci când este necesar. Dă-i o şansă acelui bărbat care recunoaşte când greşeşte şi care îţi apreciază sentimentele.Sexul e foarte important şi nu trebuie să lipsească din nicio relaţie.Dar când vrei să găseşti persoana potrivită, este o idee bună să aştepţi. Aşteaptă până când tatonările voastre se transformă într-o relaţie, iar atunci se va crea intimitatea emoţională potrivită. Dacă bărbatul cu care te întâlneşti este cu adevărat interesat de tinem va aştepta până te vei simţi pregătită. Dacă el este mai preocupat de sex decât de tine, atunci el nu e bărbatul potrivit pentru tine.Dacă te simţi stresată şi anxioasă atunci când te întâlneşti cu el, ceva e în neregulă. Ai încredere în instinct. Dacă există mai multe zile proaste decât bune, ar putea însemna că îţi pierzi timpul. Când eşti în relaţia potrivită, vei fi fericită şi relaxată.