Kevin, motanul care se miră tot timpul: E adorabil şi a cucerit internetul!

Un motan de patru ani, din rasa Albastru de Rusia, are admiratori din toată lumea după ce stăpâna lui a postat pe internet pozele lui. O poveste emoţionantă despre un animăluţ bolnav, care s-a încăpăţânat să trăiască.

Kevin e un motan chipeş din Australia, care te face să-l îndrăgeşti din prima clipă în care îi vezi expresia chipului. E un exemplar adorabil, dar, în pofida figurii lui amuzante, mereu surprinsă, povestea lui nu este una fericită. Felina suferă de hidrocefalie, o acumulare în execes de lichid în zona creierului, care aproape l-a lăsat fără vedere şi fără auz.Tailah, stăpâna lui, este însă mândră de el şi îl descrie drept "cel mai fericit, cel mai amuzant şi cel mai bleguţ animăluţ". Ea a scris pe site-ul LoveMeow despre Kevin, explicând că e "orb şi surd, dar foarte special". L-a găsit abandonat într-o parcare, când avea doar patru săptămâni, iar medicul veterinar nu-i dădea multe şanse de supravieţuire., a mărturisit Tailah.Îngrijit şi foarte iubit, Kevin a sfidat însă toate previziunile nefaste şi a împlinit recent patru ani., a adăugat stăpâna lui Kevin.După ce ea a postat pe Instagram fotografii cu motanul, acesta a devenit rapid o vedetă online. Are peste 10.000 de urmăritori pe contul său, The Adventures of Kev , iar milioane de oameni din toată lumea au aflat povestea sa din relatările presei internaţionale, scrie cotidianul britanic Daily Mail Imaginile care i-au adus popularitatea îl arată pe Kevin cu expresia lui irezistibilă, jucându-se în casă. Din păcate, boala nu îi permite să stea prea des afară, aşa că stăpâna i-a amenajat o zonă specială de distracţie, cu jucării şi gazon sintetic., a explicat Tailah.