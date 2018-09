Quinoa - Ce beneficii are pentru sănătate

Bine tolerată chiar și de persoanele care suferă de boala celiacă, quinoa este o sursă importantă de proteine, minerale și vitamine. Află de ce ar trebui să devină un ingredient important în rețetele tale.

Bogată în fibre, quinoa este modalitatea naturală de a ține apetitul sub control și de a-i oferi organismului un mix de nutrienți care îl vor fortifica, prevenind îmbolnăvirile. Quinoa conține toți cei nouă aminoacizi esențiali, precum și fier, magneziu, potasiu, vitamina E, fosfor, acizi grași de tip Omega-3 și complexul de vitamine B.



Iată ce efecte are consumul de quinoa asupra organsimului:



1. Remodelează silueta fără înfometare

Datorită nutrienților pe care-i conține, quinoa este alimentul ideal atunci când vrei să elimini kilogramele în plus, fără să-ți impui restricții drastice. Această cereală are multe fibre, ținând apetitul sub control timp de câteva ore. În acest fel îți va fi mai ușor să ocolești tentațiile dulci, iar după câteva zile vei începe să observi efectele benefice asupra siluetei. De asemenea, are multe proteine, fiind o alegere ideală în special la micul dejun pentru a evita gustările cu mult zahăr sau grăsimi până la ora prânzului. De asemenea, o poți consuma și sub formă de pilaf, ca garnitură la friptura de pui sau curcan, presărat cu pătrunjel verde. Quinoa aduce savoare și salatelor sau supelor, având mult mai puține calorii decât crutoanele.

Dacă mergi des la sală și te antrenezi intens pentru a-ți recontura mai rapid silueta, specialiștii îți recomandă să consumi quinoa după ce termini exercițiile. Stimulează arderea grăsimilor și favorizează refacerea organismului după efortul susținut.



2. Previne osteoporoza

Credeai că trebuie să te gândești la osteoporoză numai când te apropii de vârsta de 50 de ani? Ei bine, această afecțiune este influențată de tipul de alimentație pe care îl ai până atunci și trebuie să-ți asiguri în permanență doza necesară de vitamine și minerale. Datorită conținutului de magneziu, quinoa previne reducerea densității osoase și reduce riscul de fracturi.



3. Protejează inima

Fibrele solubile din componența acestei cereale o transformă într-un aliment ideal pentru buna funcționare a inimii. Quinoa stimulează activitatea ficatului, care elimină excesul de colesterol din sânge. Astfel, quinoa reduce riscul de ateroscleroză și de boli coronariene.În plus, conține și acizi grași de tip Omega-3, dintre care acidul oleic are un efect protector asupra inimii.



4. Ameliorează aspectul pielii

Quinoa favorizează eliminarea petelor pigmentare, datorită complexului de vitamine B. De asemenea, poate trata acneea în mod eficient. Calmează roșeața, reduce inflamațiile de sub piele și previne infectarea leziunilor, precum și cicatricile. De asemenea, dacă vrei să previi semnele de îmbătrânire, tot quinoa este remediul gustos care îți dă un aspect întinerit. Datorită conținutului de vitamina A și antioxidanți, quinoa reduce și previne liniile fine, în special pe cele din jurul ochilor și din zona frunții. Pentru efecte rapide poți utiliza și o mască de față pe bază de quinoa, preparată din quinoa fiartă în lapte de soia. Aplică pe față timp de 20 de minute, apoi clătește cu apă călduță și vei avea o piele catifelată, fără pete sau riduri.



5. Previne cancerul

În urma studiilor realizate s-a constatat că o porție de quinoa în fiecare zi ți-ar putea salva viața. Antioxidanții din componența acestui aliment previn apariția tumorilor maligne și luptă eficient împotriva proliferării celulelor canceroase.De asemenea, quinoa este utilă și în dieta persoanelor care au primit acest diagnostic, îmbunătățind șansele de supraviețuire cu până la 30%.



6. Este un remediu eficient în cazul diabetului

Quinoa face parte din cerealele integrale, care sunt benefice în meniul persoanelor care suferă de diabet. Fibrele din această cereală nu cresc nivelul glicemiei și previn acumularea kilogramelor în plus și apariția afecțiunilor asociate cu diabetul. Nu este ușor să fii mereu atent la ce consumi, mai ales dacă ai deja diabet, dar quinoa este o alegere gustoasă, care îți va permite să savurezi mese delicioase. Cercetătorii au constatat și că un consum frecvent de quinoa poate preveni hipertensiunea arterială asociată cu diabetul de tip 2. Acest efect poate fi explicat prin conținutul de magneziu și potasiu, care transformă quinoa într-un ingredient de bază atât pentru tratarea, cât și pentru prevenirea diabetului.