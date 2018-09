Laptele de cocos - Ce beneficii are pentru sănătate?

Deși are un gust la fel de bun ca și alimentele interzise pentru un organism puternic, laptele de cocos este considerat un aliment cu efecte benefice care poate fi integrat cu succes în cadrul unui meniu echilibrat. Acest produs susține imunitatea, luptând în mod eficient împotriva microbilor și a virușilor.

Dar ce este de fapt laptele de cocos? Nu este un „lapte” în sensul clasic al cuvântului, iar modalitatea de obținere nu seamănă deloc cu cea folosită pentru laptele de vacă obișnuit, cel de capră, soia sau alte variante. Laptele de cocos se găsește în miezul nucilor de cocos. De fiecare dată când deschizi o nucă de cocos lichidul conținut înăuntru este apa de cocos dar, atunci când mixexi miezul de cocos și apoi strecori, substanța rezultată este laptele de cocos. Pe măsură ce nucile de cocos se coc conținutul de apă de cocos scade și miezul va ocupa o proporție mai mare. Apa de cocos conține mai mult zahăr și electroliți, în vreme ce laptele de cocos are mai multe calorii, acid lauric și grăsimi.

Având în vedere faptul că laptele de cocos are multe calorii trebuie să fii atent la mărimea porției și să-l consumi ocazional. Specialiștii îți recomandă să te limitezi la o jumătate de cană atât în cadrul rețetelor, cât și atunci când preferi să-l bei simplu. Laptele de cocos integral conține toți acizii grași, în timp ce varianta degresată are numai o parte din grăsimi și mult mai puține calorii. Este recomandat pentru persoanele alergice la lactate, soia, gluten sau nuci, dar și pentru cele care preferă o dietă vegană sau vegetariană.

Nucile de cocos sunt o sursă excelentă de acid lauric, aproximativ 50% din procentul total de grăsimi fiind reprezentat de acest component. Acidul lauric are drept efect reducerea nivelului de colesterol și prevenirea bolilor cardiace. În cadrul studiilor efectuate s-a constatat că pentru persoanele care au consumat budincă preparată cu lapte de cocos, 5 zile pe săptămână, timp de 2 luni colesterolul de tip LDL (colesterolul „rău”) a scăzut cu până la 40%, în timp ce colesterolul de tip HDL (colesterolul „bun”) a crescut semnificativ.Astfel, grăsimile saturate din laptele de cocos pot regla nivelul grăsimilor din corp, prevenind depunerea lor pe pereții arterelor. De asemenea, magneziul din componența laptelui de cocos menține mușchii relaxați și asigură o circulație normală a sângelui, prevenind atacurile de cord.

Consumul de lapte de cocos are un efect pozitiv și pentru persoanele care suferă de hipertensiune arterială. Potrivit specialiștilor, o jumătate de cană de lapte de cocos, consumat de 3 ori pe săptămână, stimulează circulația sângelui, ameliorează flexibilitatea vaselor de sânge și echilibrează tensiunea arterială.

Grăsimile din componența laptelui de cocos te pot ajuta să reziști la un antrenament intens, care arde foarte multe calorii. În efortul de remodelare a siluetei, laptele de cocos are un rol central pentru eliminarea celulitei inestetice și reconturarea zonelor-problemă. În plus, combinația de magneziu și potasiu din această băutură asigură refacerea organismului după un antrenament dificil.Nutriționiștii îți recomandă să consumi lapte de cocos la 30 de minute după antrenament și în zilele de pauză pentru a avea la fel de multă energie și pentru următoarele exerciții. Te va ajuta să te simți sătul mai mult timp, reducând tentația de a gusta bomboane sau prăjituri. Nu va fi nevoie să-ți impui restricții drastice pentru că grăsimile și vitaminele din laptele de cocos vor ține apetitul sub control între mese.