Cum îți influențează ananasul nivelul de zahăr din sânge

Există fructe care sunt bogate în substanțe nutritive și carbohidrați, însă acestea ar trebui consumate cu moderație. Iată cum îți afectează ananasul nivelul de zahăr din sânge!

Ar trebui să pregătești un plan alimentar sănătos, care să includă alimente cu un conținut bogat de substanțe nutritive, minerale și vitamine, dar cu un conținut scăzut de carbohidrați și grăsimi. De asemenea, este recomandat să eviți alimentele procesate pe cât de mult poți. Începe să calculezi câți carbohidrați mănânci în fiecare zi, deoarece aceștia pot avea un impact major asupra nivelului de zahăr din sânge.

Cantitatea de carbohidrați pe care ar trebui să o incluzi în fiecare zi în dieta ta depinde de diferiți factori, precum greutatea corporală, nivelul de activitate fizică, medicamentele folosite, obiectivele pentru echilibrarea nivelului de glucoză din sânge. Cantitatea recomandată de carbohidrați este de 15-20 de grame per gustare și 45-60 de grame per masă.

În plus, ar trebui să iei în considerare și indicele glicemic al alimentelor, deoarece acesta măsoară carbohidrații și estimează dacă pot crește nivelul de zahăr din sânge. Alimentele cu un indice glicemic ridicat cresc rapid nivelul zahărului. Factorii care contribuie la indicele glicemic din alimente includ: fibrele, grăsimile, varietatea, procesarea, metoda de gătire, cât de coapte sunt legumele sau fructele.

Ananasul are și avantaje și dezavantaje pentru diabetici.Are un conținut bogat de vitamina C, dar are o cantitate mică de sare și un indice glicemic mediu. Ananasul ar trebui consumat în moderație și întotdeauna în porții mici. Dacă vrei să îl incluzi în dieta ta, ar trebui să îl combini întotdeauna cu alimente care au un indice glicemic mic sau mediu, pentru a evita creșterea nivelului de zahăr.