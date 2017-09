Ce se întâmplă în corp dacă mănânci miere cu scorţişoară în fiecare zi?

Pe lângă faptul că acest amestec are efecte antiîmbătrânire, atunci când mănânci miere cu scorţişoară îi faci un bine şi inimii tale. Descoperă beneficiile surprinzătoare ale acestei combinaţii!

Iată la ce te ajută dacă mănânci miere cu scorţişoară în fiecare zi:

1. Previne îmbătrânirea pielii

2. Îmbunătăţeşte funcţiile inimii

3. Previne infecţiile bacteriene

4. Stimulează arderea grăsimilor

5. Scade glicemia

Mierea de albine este recunoscută pentru proprietăţile sale antibacteriene, fiind o sursă importantă de antioxidanţi, dar şi de enzime şi minerale, precum fier, zinc, potasiu, calciu, fosfor, magneziu şi seleniu. Nici vitaminele nu lipsesc din mierea de albine, aceasta fiind bogată în vitaminele B6, tiamină, riboflavină şi niacină. De asemenea, mierea de albine te ajută să scazi nivelul colesterolului rău atunci când este consumată cu măsură în cadrul unei alimentaţii echilibrate şi sănătoase.Dacă mai adaugi pe lângă miere şi scorţişoara, care aduce la rândul ei alte beneficii pentru sănătate, efectul acestei combinaţii este unul foarte puternic.Scorţişoara are un efect antiinflamator şi poate să fie un tratament natural eficient pentru durerea care apare la menstruaţie.Mierea are un conţinut bogat în antioxidanţi care luptă cu radicalii liberi, întârziind apariţia ridurilor odată cu înaintarea în vârstă. Cu cât este mai închisă la culoare, cu atât va fi mai bogată în antioxidanţi. În combinaţie cu scorţişoara, acest efect este unul mult mai puternic, deoarece şi scorţişoara este o sursă importantă de antioxidanţi. Potrivit specialiştilor, scorţişoara are un efect antioxidant mai puternic decât usturoiul şi oregano.Datorită faptului că această combinaţie îmbunătăţeşte circulaţia sanguină şi întăreşte ritmul cardiac, persoanele cu boli cardiovasculare au posibilitatea să prevină eventualele probleme apelând la miere cu scorţişoară.De asemenea, mierea conţine anumite substanţe care previn formarea cheagurilor de sânge care conduc adesea la infarct sau alte probleme cardiovasculare foarte serioase.Adaugă câteva linguriţe cu scorţişoară într-un borcan cu miere şi mănâncă în fiecare dimineaţă câteva linguriţe! Scorţişoara are capacitatea de a reduce nivelul colesterolului rău.Ambele au puternice efecte antibacteriene, însă te vor ajuta nu numai la răceli, ci şi în cazul unor infecţii serioase care pot să apară la rinichi sau a vezica urinară. Mierea este recunoscută de secole ca fiind unul dintre cele mai bune antibiotice naturale, iar scorţişoara are un compus care previne apariţia inflamaţiilor în corp şi luptă cu bacteriile/ciupercile.Atunci când consumi miere cu scorţişoară, arderea caloriilor este mai intensă, însă numai în condiţiile în care ai un program regulat de exerciţii fizice şi ai grijă la ceea ce mănânci. Poţi să înlocuieşti zahărul rafinat cu mierea care va fi mai lentu absorbită în sânge, însă trebuie să o consumi în cantităţi mici, nicidecum să exagerezi. Atunci când mierea este amestecată cu scorţişoară, aceasta reglează nivelul glicemiei în sânge şi accelerează metabolismul. Bea în fiecare dimineaţă un pahar cu apă în care să amesteci o linguriţă de miere şi o jumătate de lingură de scorţişoară. Este indicat să bei acest amestec cu 30 deminute înainte de micul dejun sau seara, cu 30 de minute înainte de a te pune la somn.Atât mierea cât şi scorţişoara sunt recunoscute pentru faptul că scad glicemia şi pot să fie de folos persoanelor care suferă de diabet. O cantitate mică de miere amestecată cu scorţişoară poate să fie consumată zilnic, deoarece va ajuta la reglarea nivelului de zahăr în sânge.