8 reguli pe care să le respecți când gătești pentru copii

Preparatele pentru cei mici nu au aceleași caracteristici precum cele pentru adulți. Atunci când gătești pentru copii trebuie să te gândești la mărimea porțiilor, aspectul atractiv și colorat, concomitent cu beneficiile meselor.

Poate ai citit multe rețete și ai o metodă specială pentru a tăia morcovii sau castraveții astfel încât copilul tău să le consume cât mai des. Cu toate acestea, când gătești pentru copii fiecare masă poate fi o provocare deoarece trebuie să combini alimente sănătaose, dar cu un aspect cât mai interesant pentru a nu fi respinse de cel mai mic membru al familiei. Și bineînțeles că vrei să realizezi acest lucru fără să petreci prea multe ore în bucătărie pentru că probabil că oricum ai deja un program foarte aglomerat.

Nu trebuie să te stresezi încercând să faci totul perfect, ci să găsești un echilibru între preferințele copilului și nivelul tău de energie.



Iată cum trebuie să procedezi când gătești pentru copii:



1. Amestecă pastele cu unt și pastă de tomate

În acest fel vor avea un gust mai bun și sunt foarte ușor de preparat. Poți adăuga și bucăți de carne și legume, iar untul va da o savoare specială unor paste simple, dar foarte apreciate de copii.



2. Este bine să pregătești rețete sănătoase, dar dacă sunt rapide este și mai bine

Atunci când li se face foame copiii nu vor avea prea mută răbdare să aștepte masa ideală. Dacă nu prepari ceva rapid riști să guste alimente nesănătoase precum chips-urile sau dulciurile. Este indicat să toci unele legume cu 2-3 ore înainte sau să cumperi legume congelate pentru a putea obține o masă gustoasă și sănătoasă în timp scurt.

Poți proceda la fel și în cazul fripturii. Nu este nevoie să o prepari exact la ora mesei. O poți rumeni cu 1-2 zile înainte, iar când începi să pregătești masa celui mic vei amesteca rapid ingredientele alese fără să pierzi foarte mult timp cu gătitul.



3. În majoritatea cazurilor este în regulă să oferi aceleași preparate adulților și copiilor

Dacă vrei să-ți încurajezi copilul să mănânce sănătos este foarte util să îi dai propriul exemplu. Dacă toți ceilalți membri ai familiei consumă alimente nesănătoase copilul se va simți exclus și îi va fi poftă, chiar dacă ai încercat să-i oferi un preparat cu multe vitamine. Cea mai bună soluție este să pregătești aceeași rețetă pentru toată lumea. Copilul va fi mult mai receptiv la variantele sănătoase dacă observă că și tu mănânci acest tip de preparate și că îți plac. În acest fel vei evita irosirea alimentelor și vei reduce timpul petrecut în bucătărie.



4. Nu lăsa efortul de a crea un aspect atractiv să-ți fure energia

Cu siguranță contează să creezi un aspect care să stârnească interesul copilului când se uită în farfurie, însă nu trebuie să exagerezi.Nu crea scheme de culori pentru toate legumele tăiate sau diferite aranjamente complicate pentru garnitură. Apelează ocazional la modalități speciale de a tăia prăjiturile sau cartofii la cuptor, dar nu proceda mereu la fel pentru că vei obosi, iar copilul va considera că numai așa trebuie să arate orice masă și ar putea deveni excesiv de pretențios. Este mai util să depui efort pentru o masă aranjată foarte frumos de 2-3 ori pe săptămână, astfel încât copilul să știe că sunt ocazii speciale și să poată savura alimentele.



5. Congelează brioșele, chiftelele sau burgerii

În timpul săptămânii vei economisi timp dacă ai congelat tot ce ai pregătit în weekend. Poți folosi chiftelele pentru sandvișuri, salate sau le poți combina cu paste și sos. Brioșele vor fi la fel de gustoase după ce le decongelezi. Burgerii vegetali sau pe bază de carne pot fi ingredientul de bază al unei cine rapide, completați cu o garnitură de legume fierte la aburi.



6. Nu subestima puterea brânzei

Copiii adoră brânza, în special cea rasă. Poți folosi acest truc pentru a-i convinge să consume mai multe legume. Presară parmezan ras peste salatele de crudități și vei vedea că nu vor mai fi pe „lista neagră” a copilului tău.În cazul preparatelor care au un aspect foarte simplu presară pătrunjel combinat cu brânză și vor deveni imediat mult mai atractive pentru cel mic.



7. Lasă copilul să se servească singur

Când vine vorba despre alimentație cele mai rapide rezultate se obțin atunci când îi dai copilului posibilitatea să facă alegeri și să simtă că are sub control opțiunile din meniu. Este foarte util să-și stabilească singur mărimea porției. Nu te îngrijora dacă nu ia foarte mult avocado sau sparanghel. Important este ca toate alimentele de pe masă să fie sănătoase și treptat copilul va fi mai interesat să le testeze. Aversiunea pentru anumite alimente se formează mai ușor dacă are impresia că este forțat să le mănânce.



8. Dacă totul eșuează există întotdeauna pâinea prăjită

În ciuda eforturilor tale pot exista situații în care copilul refuză să mănânce ce ai pregătit. Nu te certa cu el și nu îl obliga să consume alimentele. Specialiștii îți recomandă să ai la îndemână pâine prăjită în cazul în care observi că poate apărea un conflict legat de compoziția mesei. De multe ori va vrea să guste și puțină mâncare alături de feliile crocante de pâine prăjită.