Și salatele îngrașă: 6 ingrediente pe care trebuie să le eviți

Poate alegi cu încredere salata pentru a slăbi, dar nu toate ingredientele te ajută. Descoperă principalele ingrediente pe care trebuie să le eviți.

Salata este de regulă prima opțiune pentru persoanele care vor să elimine kilogramele în plus, dar dacă are legume nu înseamnă automat că te ajută să slăbești. În afară de frunzele de salată sau de rondelele de ardei, salata pe care o consumi ar putea avea și alte ingrediente pe care trebuie să le eviți. Este esențial să înveți să privești o salată ca un întreg, cumulând caloriile tuturor ingredientelor pentru a evita situațiile în care îți imaginezi că ții regim, dar de fapt adaugi centimetri în plus. Transformă salatele într-un aliat pentru silueta pe care ți-o doreșți evitând ingredientele cu efecte negative. Multe ingrediente adaugă calorii inutile, fără să-ți furnizeze vitamine sau minerale.



Iată principalele ingrediente pe care trebuie să le eviți când pregătești sau comanzi o salată:



1. Bacon

Doar câteva felii de bacon combinate cu o salată benefică pentru siluetă vor adăuga rapid minimum 400 de calorii, precum și aproximativ 30g de grăsimi. Evită să adaugi bacon la salată, chiar dacă te tentează gustul. Pe termen lung favorizează îngrășarea datorită numărului ridicat de calorii, iar salatele dietetice vor deveni inutile în prezența unui astfel de ingredient. Folosește ghimbirul sau ardeiul iute pentru a obține un gust intens fără să-ți pui în pericol silueta.



2. Crutoane

Crutoanele crocante adaugă calorii la salate fără să-ți asigure o doză de vitamine sau minerale. În majoritatea cazurilor crutoanele sunt prăjite, adăugând astfel grăsimi nesănătoase salatelor și favorizând acumularea centimetrilor în plus. Dacă îți prepari chiar tu salata nu te lăsa păcălită de ambalajele atractive ale crutoanelor care promit o masă cu puține calorii. Porția de pe ambalaje reprezintă de obicei aproximativ 4 crutoane și cu siguranță vei adăuga mai multe la salată. Cel mai bine este să le eviți complet, atât acasă, cât și la restaurant. În caz contrar vei adăuga 150-200 de calorii salatei pe care o consumi. Dacă vrei neapărat un ingredient crocant la salată poți încerca 5-6 migdale crude, nuci caju sau semințe de dovleac.



3. Ingrediente prăjite

Creveții sunt ingrediente utile la salată, la fel și peștele, însă în momentul în care sunt prăjite nu mai sunt sănătoase, ci devin doar o sursă de calorii și foarte multe grăsimi.Acest lucru este valabil chiar dacă au fost prăjite într-un ulei sănătos. Pentru a reuși să eviți toate ingredientele prăjite trebuie să înveți să interpretezi meniul restaurantelor. În general, tot ce este crocant este prăjit, iar dacă nu ești sigură poți cere mai multe detalii chelnerului. Solicită pregătirea la grătar a ingredientelor folosite pentru a evita îngrășarea și celulita inestetică.



4. Dressing cremos

Chiar dacă ai combinat legume, friptură slabă la grătar, nuci, semințe și alte ingrediente benefice, salata ar putea fi compromisă dacă alegi dressingul greșit. În loc să optezi pentru un dressing pe bază de brânză, unt sau smântână, alege să combini ulei de msășine cu suc de lămâie sau oțet balsamic. În acest fel nu vei regreta deloc salata pe care ai savurat-o. Nu te gândi că ar fi mai bine să alegi dressingurile dietetice, fără grăsimi. Aceste produse folosesc mult zahăr pentru a compensa lipsa grăsimilor și nu au întotdeauna puține calorii.



5. Șuncă presată

Salatele trebuie să aibă și o cantitate optimă de proteine, dar șunca presată nu este alegerea potrivită pentru a obține o salată mai consistentă.Conține multă sare, favorizând retenția de apă și hipertensiunea arterială, precum și conservanți sau coloranți care îți pot periclita sănătatea. Poate că nu ți se pare că are multe calorii, dar majoritatea salatelor servite la restaurant conțin 6-7 felii de șuncă, ceea ce va adăuga minimum 300 de calorii preparatului. Evită și salamul, care are multe grăsimi saturate și calorii, crescând riscul de acumulare a grăsimilor în zona abdominală. Specialiștii îți recomandă să alegi de fiecare dată cuburile de friptură la grătar pentru a te asigura că salatele pe care le consumi nu îngrașă.



6. Brânză

Brânza nu este neapărat un ingredient nociv pentru siluetă, dar trebuie să fii foarte atent la cantitatea utilizată. Dacă vrei neapărat să adaugi brânză la salată cel mai bine ar fi să renunți la dressing pentru a evita excesul de calorii. Alege parmezanul ras sau brânza Cheddar pentru a obține calciu și vitamina D. Evită înlocuitorii de brânză deoarece conțin uleiuri rafinate și grăsimi de tip trans, care favorizează creșterea nivelului de colesterol și afecțiunile cardiovasculare.