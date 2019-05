Așa că nu poți să nu te întrebi de ce nu reușești să slăbești. Se pare că există mai multe lucruri pentru care se întâmplă acest lucru. Cel mai important este să îți dai seama că ai luat decizia de a avea o viață mai sănătoasă. Acesta este primul obstacol mare peste care trebuie să treci și ai început să faci schimbări în dieta ta. Este mult mai ușor să ai o dietă proastă și să stai pe canapea. Faptul că faci lucruri pentru a-ți îmbunătăți starea de sănătate este deosebit de important și va fi forța de la baza succesului tău. Iată câteva motive pentru care nu reușești să slăbești!

Ai început o nouă rutină de exerciții și îți place. Este interesant să te conectezi cu corpul tău prin activitatea fizică. Te simți bine și când vezi că ai mai multă forță și că încep să-ți crească mușchii. Îți place și vezi toate avantajele. Însă s-ar putea să începi să lucrezi mai mult și mai intens. Dacă te-ai simțit bine făcând exerciții fizice pentru 3 zile pe săptămână, atunci de ce nu ai face pentru 5 zile? De ce nu ai face până la urmă 7 zile de antrenamente cardio și de forță? Dacă te-ai simțit bine făcând o oră de antrenament, de ce să nu încerci două? Sau trei? Aceasta ar putea fi o modalitate sigură de a pierde mai multe kilograme. Din păcate, nu funcționează astfel și este mai bine să îi permiți corpului să se odihnească. Atunci când te antrenezi prea mult, poți face lucruri care au un efect asupra sistemului nervos central. Pui corpul într-o situație în care este în mod constant stresat și eliberează hormoni de stres. Suprasolicitarea poate duce la răniri, îți poate slăbi sistemul imunitar și te poate face predispusă la îmbolnăvire.

Dacă organismul tău nu are parte de orele suficiente de somn, poți duce la apariția aceluiași sindrom de suprasolicitare în corp. Atunci când nu dormi cât ar trebui, corpul tău începe să creadă că există o traumă. Altfel de ce nu ai dormi? Iar acest lucru poate duce la ridicarea nivelului de hormoni de stres. Poate apărea inflamația în organism, care este centrul a numeroase afecțiuni. Împreună cu nivelul ridicat al hormonilor de stres, pierderea în greutate este dificilă, iar metabolismul tău începe să încetinească. Este important să dormi între 7 și 8 ore pe noapte.

Acest lucru poate părea contraintuitiv. Nu ar trebui să slăbești atunci când mănânci mai puțin? Este vorba din nou despre metabolism și despre problema hormonilor de stres.Gândește-te la grăsimea corporală ca la o sursă de combustibil. Atunci când stresul sau trauma apare în viața ta, grăsimea poate fi descompusă și folosită ca energie de corpul tău. Atunci când reduci prea mult numărul de calorii, corpul tău consideră din nou că are de-a face cu o traumă sau cu înfometare, având în vedere că nu prea mănânci. Depozitele de grăsimi corporale pot fi un plan de urgență al corpului. Când nu mănânci suficient, metabolismul tău încetinește imediat, deoarece corpul tău nu vrea să piardă ceea ce are. Este vorba despre conservare, iar pierderea în greutate nu va fi pe lista priorităților corpului tău. Permite-i corpului să fie hrănit și îngrijit. Organismul are nevoie de combustibil consistent pentru a funcționa corect și pentru a pierde în greutate.