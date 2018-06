Toți oamenii ar trebui să fie conștienți de importanța detoxifierii organismului. Detoxifierea elimină toxinele din organism, care împiedică absorbția corectă a nutrienților. Detoxifierea elimină și compușii cancerigeni.

Mai jos, poți regăsi rețeta pentru băutura care topește grăsimea ca pe unt, îmbunătățește sistemul imunitar, curăță toxinele din organism și stimulează metabolismul. Iată de ce ingrediente ai nevoie și cum poți prepara și tu această rețetă incredibil de ușoară în propria bucătărie!





Care este băutura care topește grăsimea ca pe unt?





Grăsimea stomacului este asociată cu diabetul zaharat, bolile cardiovasculare și hipertensiunea arterială. Multe studii confirmă legătura dintre diabetul de tip 2 și grăsimea abdominală. Un studiu a arătat că excesul de grăsime de pe burtă poate provoca insuficiență cardiacă brusc. Ar trebui să consumi întotdeauna alimente sănătoase și să faci mișcare în mod regulat. Însă următoarea rețetă pentru băutura care topește grăsimea ca pe unt te va ajuta, bineînțeles, să slăbești.





Ingrediente





jumătate de lămâie

1 castravete

1 linguriță de ghimbir ras

1 legătură de pătrunjel

1/3 cană cu apă





Modalitate de preparare





Se curăță lămâia de coajă, castravetele se spală bine și i se taie capetele, ghimbirul se dă pe răzătoare, iar pătrunjelul se spală sub un jet de apă rece. Se amestecă toate ingredientele într-un blender, până când obții o băutură de consistență omogenă. Se bea sucul în fiecare noapte, înainte de a merge la culcare și vei observa rapid rezultatele.Ingredientele sunt foarte sănătoase și perfecte pentru organismul uman.





Lămâia curăță și purifică organismul, eliminând toxinele din corp. Este bogată în antioxidanți și vitamina C, reușind în acest fel să prevină bolile și să întărească sistemul imunitar. În plus, îmbunătățește digestia, previne inflamarea organismului și constipația și scade absorbția de grăsime datorită pectinei pe care o are în compoziție.





Ghimbirul acționează ca un antiinflamator și îmbunătățește sănătatea digestivă. Atunci când este uscat și păstrat în condiții bune, gingerolul este transformat în substanțe. Ghimbirul stimulează sucurile gastrice și ușurează absorbția nutrienților. Activează metabolismul și stimulează eliminarea fluidelor.





Castraveții sunt un ingredient diuretic, care stimulează eliminarea grăsimilor acumulate. Îmbunătățește digestia și stimulează eliminarea deșeurilor. Are un conținut redus de calorii și este bogat în nutrienți și apă. De asemenea, are un conținut bogat de vitamina B, E și C și provitamina A, fier, magneziu, fosfor, calciu și potasiu.





Pătrunjelul conține apiol, o substanță care se utilizează pentru a vindeca nevralgii și febre intermitente. Este bogat în vitamina C. Este folosit pentru regimuri dietetice care pot preveni apariția infecțiilor, cataracta, problemele cardiace și cancerul. De asemenea, consolidează sistemul imunitar.