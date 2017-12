Blănurile naturale, must have al sezonului 2017-2018!

Iarna și-a intrat în drepturi, iar o haină de blană caldă și confortabilă poate fi piesa de rezistență a garderobei unei femei, fiind un articol vestimentar prețios. Paltoanele și gecile sunt detronate de hainele de blană care în noul sezon arată mai îndrăzneț ca niciodată. Designerii susțin că blănurile pot fi purtate atât la o ținută casual cât și la una elegantă și în orice moment al zilei dacă sunt asortate potrivit.

Fie că vă doriți o haină scurtă sau lungă, alegeți o blană nobilă precum cea de vulpe, nurcă, raccon sau chinchila rex. Creațiile Carolina Design sunt deja preferatele vedetelor din România. Nico, Lavinia și fetele de la Bambi sunt printre artistele care au ales produsele producătorului din Timișoara. Blana de vulpe argintie din Finlanda cu finisaje de calitate este un must have al sezonului, un produs nou solicitat în special pe piața din Italia.

Asortata o căciula din același material este combinația perfectă!

Un alt model usor si practic este haina din chinchila rex. Un alt model preferat al designerilor în acest sezon este haine confecționată din chinchila rex, ușor de adaptat oricărei ținute. Capa de blană din vulpe polară este elegantă și rafinată, fiind un must have al oricărei femei moderne. Posibilitățile de a asorta o vestă de blană sunt nenumărate. Sfatul stiliștilor este să o porți cu o ținută într-o singură culoare, o poți purta și cu jeanși la o ținută casual relaxată sau poți fi elegantă purtând o vestă de aceeași lungime cu rochia sau fusta. Carolina Design are o experiență de peste 30 de ani în blănărie și pielărie.