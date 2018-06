KEUNE Haircosmetics lanseaza gama SILVER SAVIOR menita sa pastreze reflexele gri ale parului blond

Gama include un sampon bland, ce confera stralucire si un balsam ce stabilizeaza efectul samponului si hidrateaza. Produsele sunt create pentru a mentine nuantele de gri si argintiu, dand astfel un refresh parului blond. Silver Savior contine pigmenti violet care anuleaza reziduurile aurii din fondul de colorare. In plus, fomula contine agenti de stabilizare care pastreaza nuantele de blond rece, gri, alb si argintiu.

Formula Silver Savior este pe cat de blanda in ingrijirea parului, pe atat de puternica in ceea ce priveste proprietatile de neutralizare. Provitamina B5 din compozitia samponului hraneste podoaba capilara si o lasa matasoasa, iar balsamul este imbogatit cu ingredienti activi ce lasa parul sanatos si usor de coafat.

Silver Savior este creat pentru cei care au par natural sau vopsit in nuante de blond. Aceasta gama va inlocui produsele din gama Design: Silver Reflex sampon si balsam, care vor fi delistate in perioada urmatoare.

Conceptul fiecarui produs al companiei noastre se aliniaza la mostenirea stiintifica a brandului Keune, lansat in 1922.Formulele sunt dezvoltate in concordanta cu principiile si practicile stiintifice prestabilite de creatorul Keune si se prezinta in ambaleje premium, ce au ca sursa de inspiratie sticlele din farmacia pe care Jan Keune le folosea in momentul lansarii acestei companii. Suntem o institutie cu mare respect pentru mediul inconjurator si vietuitoare, tocmai de aceea produsele Keune nu sunt testate pe animale.