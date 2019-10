Best Buy Award 2019/2020- Pakmaya obține locul 1 la categoria drojdie proaspătă

ICERTIAS (International Certification Association GmbH), ca urmare a rezultatelor noului sondaj Best Buy Award General III 2019/2020, a acordat Distincția Best Buy Award 2019/2020 brand-ului Pakmaya. Certificatul reprezintă o garanție la nivelul pieței, cu o valabilitate de doi ani.

Sondajul Best Buy Award 2019/2020 a avut loc în luna mai și a urmărit un eșantion de 1.200 de utilizatori români de Internet cu vârste de peste 15 ani. Acesta a fost realizat prin metoda Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness (CAWI - DEEPMA) cu scopul de a cunoaște experiențele și părerile consumatorilor cu privire la produsele și serviciile care oferă cel mai bun raport calitate – preț.



25 de ani de calitate, validați

Cel mai recent studiu realizat în rândul consumatorilor români poziționează Pakmaya ca brandul cu cel mai bun raport calitate – preț pe segmentul drojdiei proaspete din România. Cercetarea s-a bazat pe voturile a 1.200 de consumatori români. Întrebați care este „numele producătorului sau furnizorului de drojdie proaspătă care, conform experienţei dumneavoastră personale sau a celor apropiați dumneavoastră, oferă cel mai bun raport calitate-preţ de pe piaţa românească", cei mai mulți au votat în favoarea Pakmaya, singurul producător din România. Pentru această categorie, Pakmaya a concurat cu alte branduri din industrie, fiind desemnați de majoritatea respondenților drept producătorul care oferă românilor drojdie proaspătă de calitate la cel mai bun preț de pe piață.



Distincția Best Buy Award 2019/2020 este un motiv de mândrie pentru Pakmaya, deoarece întărește statutul brandului ca lider în România când vorbim despre piața de drojdie de panificație. Mai mult, este o apreciere a eforturilor continue depuse în cei 25 de ani de activitate pe piața din România: „Recunoașterea venită din partea Best Buy Award și a consumatorilor ne onorează foarte mult, având în vedere eforturile continue pentru a furniza clienților și partenerilor noștri drojdie de cea mai bună calitate. Știm că ingredientele Pakmaya se regăsesc în produse alimentare pe care le consumă peste 10 milioane de români. Este o responsabilitate uriașă ce ne obligă să acordăm atenție deosebită calității produselor noastre”, spune Cristina Hanganu, Sales & Marketing Director Pakmaya România.



Rompak este singurul producător de drojdie din România



Pakmaya este în prezent unul dintre liderii mondiali, oferind multe produse, branduri și arome diferite sutelor de milioane de oameni de pe cinci continente.

În anul 1973 a fost înființată Fabrica Köseköy pentru producția de drojdii de brutărie în Izmit, Turcia. Datorită cererii în continuă creștere a fost înființată în 1986, Kemalpașa, fabrica din Izmir, urmată mai apoi în 1990 de fabrica Cumayeri, Duzce. Pakmaya a înființat în 1998 cea de-a patra fabrică de drojdie din Pașcani, România. Acest stabiliment modern satisface cea mai mare parte a cererii de drojdie din România, însă susține și exportul în multe țări vecine.



Cu operațiunile din România, Rompak este singurul producător de drojdie din țară. În plus, fabrică produse de panificație, patiserie și produse de consum pentru uz casnic. Rompak SRL este cea mai nouă fabrică din grup și una dintre cele mai noi din Europa. Aceasta a fost construită pentru a produce sub licență Pakmaya și a devenit funcțională după un proces de investiții ce a durat 4 ani de la înființarea companiei. Rompak SRL a devenit în timp și unul dintre cei mai importanți producători de ingrediente profesionale pentru brutării, patiserii, cofetării și ingrediente destinate consumului casnic.



Pentru a oferi produse cât mai bine adaptate pieței și cerințelor, în 2003 a înființat Centrul de Cercetare & Dezvoltare, unde echipa de ingineri în industrie alimentară, chimiști și biologi lucrează pentru îmbogățirea gamei de produse.

Astăzi există în portofoliu peste 100 de produse. În cadrul acestui centru se desfășoară și cursuri de instruire cu diferite tematici, derivate din preocupările clienților industriali sau din programul anual de dezvoltare a colaborării cu aceștia.



Grija față de mediu



Preocuparea pentru mediul înconjurător este înscrisă în ADN-ul companiei Rompak și al mărcii Pakmaya. Compania se asigură că stațiile de tratare a apei sunt adaptate cerințelor tehnologice și condițiilor impuse de Agenția de Mediu. Fabrica dispune de stație independentă de procesare a soluției organice rezultate din procesul de producție a drojdie.